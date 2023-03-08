Джо Байден схвалив розширення внутрішньої гіперзвукової промислової бази США

Сполучені Штати активно працюють над гіперзвуковою зброєю для Військово-морських сил, Військово-повітряних сил та Армії. Президент Джо Байден (Joe Biden) підписав президентську постанову, яка прискорить перехід на новий рівень реактивних технологій.

Президентська постанова, підписана нинішнім очільником Білого дому, дозволяє використовувати повноваження розділу III із Закону про оборонне виробництво (DPA). Мета полягає в розширенні внутрішньої гіперзвукової промислової бази Сполучених Штатів.

Основний акцент буде зроблено на фінансуванні сучасної авіаційної електроніки, систем наведення, повітряно-реактивних силових установок і компонентів для гіперзвукових ракет. Міністерство оборони США заявило, що використовуватиме президентську постанову для стратегічного прискорення прогресу виробничих технологій, військових прототипів та кінетичних систем. Крім того, Пентагон співпрацюватиме з союзними країнами, які прагнуть отримати ідентичні можливості.

США ведуть роботу над гіперзвуковою зброєю наземного і морського базування. Наприкінці 2023 року Армія США прийме на озброєння гіперзвукові ракети. У 2025 році перший есмінець класу Zumwalt буде обладнаний гіперзвуковими ракетами. Роботи з модернізації корабля вже почалися. У 2029 році гіперзвукові ракети буде встановлено на борту субмарини класу Virginia.

