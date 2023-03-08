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Росія змушена продовжувати роботу застарілих енергоблоків через санкції
14:13 07.03.2023 |
Російська компанія "Татенерго" просить продовжити роботу чотирьох застарілих енергоблоків Заїнської ДРЕС, які мали закрити цього року, оскільки не отримала турбіни GE для будівництва нового блоку через санкції.
Листа з відповідним проханням голова Татарстану Рустам Мінніханов направив прем'єр-міністру РФ Міхаілу Мішустіну, пише російський "Коммерсант".
Він просить уряд дозволити енергоблокам на 800 МВт попрацювати до 1 січня 2024 року.
У листі Мінніханов пояснює необхідність отримання такого погодження тим, що "Татенерго" має дозвіл на виведення блоків із січня поточного року, тому за правилами вони не одержують платежів за потужність. В результаті за рік Заїнська ДРЕС отримає збиток більш ніж 2 млрд рублів.
Голова Татарстану також зазначає, що через збитки "Татенерго" може закрити всю станцію на 2,2 ГВт, в результаті зросте неефективне завантаження ТЕЦ у Набережних Чєлнах (1,18 ГВт), що "зробить її збитковою та поставить під загрозу виведення", а також спричинить підвищення цін на електроенергію у регіоні.
"Татенерго" погодило з Міненерго Росії виведення з експлуатації чотирьох блоків Заїнської ДРЕС ще влітку 2021 року, це було потрібно для початку будівництва нового енергоблоку з використанням турбіни GE. Але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну американська GE відмовилася постачати обладнання російським енергокомпаніям через санкції. Відтак, "Татенерго" відклало запуск нового блоку до 1 січня 2026 року, оскільки у Росії подібне обладнання не виробляється.
У російському диспетчері енергосистеми "Системний оператор" пояснили, що процедури відкликання раніше узгодженого виведення енергоблоків немає. Об'єкт не може отримувати платежі за потужність, але може продовжувати працювати та отримувати виручку за продаж електроенергії.
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