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Виробник шин Michelin продасть російські активи місцевому дистриб'ютору – ЗМІ
11:55 07.03.2023 |
Один із провідних виробників шин у світі, французька Michelin Group, знайшла покупця на завод у підмосковному Давидово, який простоє з початку повномасштабної війни.
Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників газети, актив купить дистриб'ютор цієї та інших шинних марок ТОВ "Пауер Інтернешнл-шини".
"Спочатку Michelin мала намір продати активи в РФ локальному менеджменту, але у звітності за 2022 рік допустила участь третьої сторони, повідомивши про поточні переговори. Передбачуваний покупець з минулого року ввозить у РФ шини китайської марки Hifly, і аналітики вважають, що ця співпраця може допомогти перезапустити завод", - йдеться у статті.
Зазначається, що угода з продажу російських активів Michelin близька до завершення.
У Michelin газеті сказали, що власник розглядає можливий продаж активів у Росії, відмовившись коментувати можливого покупця і перспективи майданчика в Підмосков'ї. У ТОВ "Пауер Інтернешнл-шини" не відповіли на запит видання.
"Майданчик Michelin у Давидово (Підмосков'я) запрацював 2004 року і став першим прикладом інвестицій глобальних виробників шин у Росію.
Потужність майданчика становить від 1,5-2 млн шин на рік, в основному для легкових автомобілів. Випускалися як літні, так і зимові шини, частина продукції експортувалася (зараз санкції ЄС забороняють ввезення шин з РФ). Випуск у РФ становив 1% від загального виробництва Michelin і 2% від обсягу продажів. Майданчик простоює із середини березня", - йдеться у статті.
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