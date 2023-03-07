ЄС планує оголосити перший спільний тендер на закупівлю газу у квітні

У квітні Європейський Союз планує вперше вийти на світовий ринок газу як картель покупців та оголосити тендер на закупівлю газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

За попередніми оцінками, спільний попит 27 країн блоку та трьох сусідніх країн становить 24 млрд кубометрів газу для наступних трьох років, повідомив віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович.

ЄС очікує, що після оголошення тендеру в квітні перші контракти з постачальниками з усього світу - від США до країн Близького Сходу та Африки - будуть підписані приблизно в червні.

Шефчович зазначив, що спостерігає зацікавленість у спільних закупівлях з боку промислових споживачів газу в таких галузях, як виробництво сталі, алюмінію, кераміки, скла та автомобілів.

З боку постачальників, за його словами, понад 50 компаній з усього світу зацікавлені у співпраці з Європою через спільну енергетичну платформу.

Після першого тендеру ЄС організовуватиме більше спільних закупівель на регулярній основі, щоб забезпечити блок достатньою кількістю газу. Хоча європейські сховища досі заповнені газом приблизно на 61% завдяки м'якій зимі, дедалі більше уваги приділяється поповненню запасів до наступного опалювального сезону.