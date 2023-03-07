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ОАЕ приймають все більше вантажів російської нафти – Reuters
11:52 07.03.2023 |
Об'єднані Арабські Емірати приймають більше вантажів російської сирої нафти, що є ще одним прикладом того, як західні санкції проти Росії скоригували традиційні потоки торгівлі енергоносіями.
Про це пише Reuters із посиланням на торгові джерела та дані відстеження суден.
"Росія продає як сиру нафту, так і нафтопродукти за зниженими цінами після того, як міжнародні санкції через вторгнення в Україну призвели до того, що у неї залишилося менше покупців.
Цей розвиток подій також підкреслює зростаючу співпрацю між Росією та провідними виробниками нафти в Перській затоці, такими як Саудівська Аравія та ОАЕ", - пише агентство.
Точно невідомо, коли ОАЕ почали імпортувати російську нафту, але дані відстеження танкерів вказують на те, що обсяги зросли після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і подальших західних санкцій проти РФ, додає Reuters.
Дані відстеження суден показують, що близько 1,5 мільйона барелів російської нафти надійшло до ОАЕ - одного з найбільших світових виробників нафти - з листопада 2022 року, причому обсяги або почали зростати, або зростають з початку 2022 року.
Згідно з даними енергетичної аналітичної компанії Kpler, перше постачання російської нафти до ОАЕ відбулося у 2019 році, але обсяги поставок зросли після квітня 2022 року з паузою між липнем і жовтнем 2022 року.
Дані Refinitiv Eikon показують, що перше постачання російської нафти в країну відбулося в 2022 році, зі сплеском обсягів у квітні 2022 року.
Міністерства енергетики ОАЕ та Росії не відразу відповіли на запити прокоментувати ці дані.
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