США і Євросоюз опрацьовують санкції проти алмазної галузі росії – Держдеп

Представники уряду Сполучених Штатів і керівництва ЄС провели зустріч з керівниками компаній алмазної промисловості й торгівлі щодо запровадження ефективних обмежень проти алмазної індустрії рф.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США, оприлюдненому в понеділок, передає Укрінформ.

«Сьогодні посол Джеймс О'Браєн приєднався до заступника гендиректора й головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Деніса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі важливість долучення алмазної промисловості до майбутніх заходів з імпортного контролю, пов'язаних з росією, включно з полірованими діамантами», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що це питання було виділене, зокрема, в недавній заяві лідерів G7, адже росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами. Тож, зауважили в американському відомстві, існує необхідність запровадження найбільш ефективних і впливових способів перервати цей потік доходів для рф.

«Сполучені Штати і Європейський Союз залишаються відданими тому, щоби накласти на росію економічні наслідки через неспровоковану нею війну в Україні»,- підкреслюється в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, країни Заходу послідовно посилюють санкційний тиск на рф.

У понеділок прокуратура Швейцарії висунула обвинувачення чотирьом співробітникам швейцарського підрозділу російського "газпромбанку" через підозру у причетності до "відмивання" мільйонів доларів з таємних статків президента рф володимира путіна.