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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Австрії про роботу «Райффайзену» в росії: Банк поки що діє розумно

 

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг вважає, що банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) "діє розумно", коли продовжує працювати в росії, "вичікуючи, як розвиватиметься ситуація далі".

Як передає Укрінформ, про це глава австрійського МЗС заявив в інтерв'ю газеті Der Standard.

"Життя не є чорно-білим. Я перебуваю в контакті з RBI, яка сама має в кінцевому підсумку прийняти рішення про те, як тут поводитися. На мій погляд, банк поки що діє розумно, вичікуючи, як розвиватиметься ситуація далі, поки розглядаються всі сценарії", - сказав Шалленберг.

У відповідь на те, що RBI є одним з небагатьох західних банків, які залишилися працювати в росії попри її війну проти України, міністр послався на дослідження одного з австрійських університетів, згідно з яким "лише менш як 10% міжнародних компаній пішли з російського ринку".

"Коли 90% усіх західних компаній все ще працюють, виокремлювати лише одну і показувати на неї пальцем, щоб зробити її прикладом, я не думаю, що це є правильним спрямуванням. У Європі лунають голоси, які хочуть повного розриву з росією. Ми повинні бути обережними у своїх бажаннях. росія нікуди не зникне, але залишиться найбільшим сусідом ЄС. Вдавати, що ви можете ізолювати країну економічно, як Північну Корею - це омана. Це просто неможливо", - сказав Шалленберг.

Як нагадує Der Standard, Raiffeisen Bank International є останньою західної фінансовою установою, поруч з італійським Unicredit, яка залишилася працювати в росії, попри її війну на знищення проти України. у 2022 році RBI отримала прибуток у розмірі 3,6 млрд євро. російська дочірня компанія з 3,2 млн клієнтів забезпечила 60% цього прибутку.

При цьому, раніше Financial Times повідомила, що дочка RBI в росії відіграє велику роль з огляду на те, що вона є однією з небагатьох установ, яка залишається у системі SWIFT і може обробляти платежі. З посиланням на анонімного менеджера "Райффайзену" повідомлялося, що на австрійський банк припадає від 40 до 50% загального платіжного трафіку з росією.

Реагуючи на цю публікацію в RBI повідомили, що російська дочка наразі обробляє близько 25% переказів в євро в росію і 30% платежів в системі SWIFT в доларах США та євро з рф.

Як повідомляв Укрінформ, Raiffeisen Bank International глибоко вкорінений у російську фінансову систему і є одним із двох іноземних банків у переліку "системно важливих кредитних установ" центробанку рф. Т

Раніше "Райффайзенбанк росія", який є частиною RBI і який залишився працювати в росії, запровадив кредитний мораторій для російських військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.

У лютому також стало відомо, що RBI має намір купити за дочку російського державного банку "Сбербанк" у Європі Sberbank Europe, який раніше заявив про свою ліквідацію.
 

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