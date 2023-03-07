Дві канадські фірми потрапили до санкційного списку США за сприяння війні Росії

До списку нещодавно запроваджених Сполученими Штатами санкцій за ймовірну підтримку військових дій Росії в Україні увійшли дві канадські компанії.

Про це повідомили в понеділок представники американської та канадської влади, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дві компанії з дистрибуції електроніки з Монреаля - Cpunto Inc і Electronic Network Inc - були включені до списку за "дії, що суперечать національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", і на них поширюються американські експортні обмеження, згідно з повідомленням міністерства торгівлі США.

У четвер уряд США закликав компанії забезпечити дотримання пов'язаних з Росією санкцій, запроваджених після вторгнення РФ в Україну, попередивши, що невиконання цих вимог може призвести до потенційного судового переслідування або примусових дій.

Нещодавно Міністерство торгівлі США запровадило експортні обмеження для майже 90 російських компаній та компаній з третіх країн і заборонило їм купувати такі товари, як напівпровідники.

Канадське агентство прикордонної служби заявило, що дві компанії, які потрапили під санкції, були визначені як частина "глобальних зусиль" з підтримки Росії, і що воно співпрацює з Бюро промисловості і безпеки США з метою обмеження доступу Росії до технологій.

У списку Міністерства торгівлі не згадується, що саме відвантажували або намагалися відвантажити ці дві фірми, що викликало дії США.

Александр Єрмуков, директор Cpunto, сказав CBC News, що його фірма поставилася до цієї справи "дуже серйозно, оскільки ми завжди діяли сумлінно, без наміру обманювати, ошукувати або будь-яким чином діяти зловмисно". Він додав, що компанія має намір і надалі працювати над вирішенням проблем, але наразі не може коментувати жодних конкретних деталей.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та Групи семи, щоб отримати найважливіші напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні.