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На одному з турецьких курортів жителі Молдови «навчались» вчиняти заворушення на протестах, - ЗМІ
09:58 07.03.2023 |
У понеділок, 6 березня, група громадян Молдови повернулась додому із Туреччини. Там вони нібито проходили навчання для підготовки масових заворушень під час протестів, організацією яких займається проросійська партія "Шор".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на телеканал TV8.
Попередньо, декілька десятків жителів Кишинева та кількох районів Молдови знаходились три дні на турецькому курорті. Там вони нібито проходили спеціальну підготовку, й повернулись в аеропорт турецької столиці в понеділок, 6 березня.
Журналістам вдалось застати кількох чоловіків спортивної статури, які виходили з аеропорту і прямували до мікроавтобусів, що чекали на них на стоянці.
"Деякі з них намагалися закрити обличчя, а інші тікали, щоб не потрапити в об'єктив камери", - йдеться в репортажі.
При цьому автобуси, на якому вони прямували, майже дві години простояли на контрольно-пропускному пункті. Чому саме транспорт було затримано - не відомо.
"Наразі ми не можемо надати більш детальну інформацію, оскільки слідчі дії ще тривають. Ми також підтверджуємо, що в межах своїх законних повноважень Служба розслідує будь-які елементи, що загрожують національній безпеці, дотримуючись при цьому принципів верховенства права", - відповіли у службі інформації та безпеки Молдови.
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