Турецька опозиція оголосила ім'я єдиного кандидата, який протистоятиме Ердогану на виборах

Шість опозиційних партій Туреччини в понеділок оголосили ім'я свого єдиного кандидата на президентських виборах 14 травня - ним став лідер найбільшої в союзі (Національному альянсі) Республіканської народної партії Туреччини 74-річний Кемаль Киличдароглу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Єдиного кандидата було оголошено незабаром після того, як лідерка націоналістичної Хорошої партії (İYİ) Мераль Акшенер вирішила повернутись у Національний альянс після рішення вийти з нього минулого тижня.

Оглядачі пов'язували такий крок Акшенер із незгодою з кандидатурою Киличдароглу, який за багаторічне керівництво Республіканською народною партією (СРС) так і не зміг добитись жодної перемоги на загальнонаціональних виборах.

Лідерка Хорошої партії була однією з тих, хто пропонував висунути на противагу Ердогану популярного мера Стамбула Екрема Імамоглу попри те, що минулого року його ув'язнили на майже три роки за "образу держслужбовців".

Шість опозиційних партій Туреччини в понеділок оголосили ім'я свого єдиного кандидата на президентських виборах 14 травня - ним став лідер найбільшої в союзі (Національному альянсі) Республіканської народної партії Туреччини 74-річний Кемаль Киличдароглу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Єдиного кандидата було оголошено незабаром після того, як лідерка націоналістичної Хорошої партії (İYİ) Мераль Акшенер вирішила повернутись у Національний альянс після рішення вийти з нього минулого тижня.

Оглядачі пов'язували такий крок Акшенер із незгодою з кандидатурою Киличдароглу, який за багаторічне керівництво Республіканською народною партією (СРС) так і не зміг добитись жодної перемоги на загальнонаціональних виборах.

Лідерка Хорошої партії була однією з тих, хто пропонував висунути на противагу Ердогану популярного мера Стамбула Екрема Імамоглу попри те, що минулого року його ув'язнили на майже три роки за "образу держслужбовців".