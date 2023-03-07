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Турецька опозиція оголосила ім'я єдиного кандидата, який протистоятиме Ердогану на виборах
23:31 06.03.2023 |
Шість опозиційних партій Туреччини в понеділок оголосили ім'я свого єдиного кандидата на президентських виборах 14 травня - ним став лідер найбільшої в союзі (Національному альянсі) Республіканської народної партії Туреччини 74-річний Кемаль Киличдароглу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.
Єдиного кандидата було оголошено незабаром після того, як лідерка націоналістичної Хорошої партії (İYİ) Мераль Акшенер вирішила повернутись у Національний альянс після рішення вийти з нього минулого тижня.
Оглядачі пов'язували такий крок Акшенер із незгодою з кандидатурою Киличдароглу, який за багаторічне керівництво Республіканською народною партією (СРС) так і не зміг добитись жодної перемоги на загальнонаціональних виборах.
Лідерка Хорошої партії була однією з тих, хто пропонував висунути на противагу Ердогану популярного мера Стамбула Екрема Імамоглу попри те, що минулого року його ув'язнили на майже три роки за "образу держслужбовців".
Шість опозиційних партій Туреччини в понеділок оголосили ім'я свого єдиного кандидата на президентських виборах 14 травня - ним став лідер найбільшої в союзі (Національному альянсі) Республіканської народної партії Туреччини 74-річний Кемаль Киличдароглу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.
Єдиного кандидата було оголошено незабаром після того, як лідерка націоналістичної Хорошої партії (İYİ) Мераль Акшенер вирішила повернутись у Національний альянс після рішення вийти з нього минулого тижня.
Оглядачі пов'язували такий крок Акшенер із незгодою з кандидатурою Киличдароглу, який за багаторічне керівництво Республіканською народною партією (СРС) так і не зміг добитись жодної перемоги на загальнонаціональних виборах.
Лідерка Хорошої партії була однією з тих, хто пропонував висунути на противагу Ердогану популярного мера Стамбула Екрема Імамоглу попри те, що минулого року його ув'язнили на майже три роки за "образу держслужбовців".
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