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АНАЛІТИКА

Росія боїться купувати в Ірану балістику через страх появи ATACMS в Україні, - FT

 

Росія поки вагається з купівлею балістичних ракет в Ірану. Все це через побоювання Москви, що союзники у відповідь передадуть Україні далекобійні ATACMS з радіусом дії 300 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Financial Times.

Як пише видання, посол США в НАТО Джуліана Сміт заявила, що західні союзники вважають відносини між Росією та Іраном "надзвичайно тривожними".

"Ця ситуація, очевидно, хвилює всіх нас. Це тема розмов в Альянсі. І ми будемо продовжувати посилати Ірану сигнали про небезпеку підтримки Росії матеріальною підтримкою в її атаках і війні всередині України", - сказала вона.

В матеріалі вказується, що такі застереження відповідають діям союзників на початку вторгнення в Україну, коли було оприлюднено безпрецедентну кількість секретних розвідданих. Таким чином вони намагалися запобігти і стримати Росію та її потенційних союзників.

Разом з тим офіційні особи допускають, що Росія може змінити свою позицію щодо іранських балістичних ракет. І це пов'язано з дефіцитом власних боєприпасів і падінням внутрішнього виробництва.

Джерела в коментарі виданню оцінюють, що запаси керованих ракет і артилерії скоротилися у росіян вдвічі.

"Росіяни перебувають у жахливій ситуації. Їм потрібні ракети", - сказав в коментарі FT один європейський чиновник.

При цьому зазначається, що завдяки російським технологіям, наданим у 1990-х роках, Іран створив найбільший запас балістичних ракет на Близькому Сході.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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