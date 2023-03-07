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Росія боїться купувати в Ірану балістику через страх появи ATACMS в Україні, - FT
17:51 06.03.2023 |
Росія поки вагається з купівлею балістичних ракет в Ірану. Все це через побоювання Москви, що союзники у відповідь передадуть Україні далекобійні ATACMS з радіусом дії 300 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Financial Times.
Як пише видання, посол США в НАТО Джуліана Сміт заявила, що західні союзники вважають відносини між Росією та Іраном "надзвичайно тривожними".
"Ця ситуація, очевидно, хвилює всіх нас. Це тема розмов в Альянсі. І ми будемо продовжувати посилати Ірану сигнали про небезпеку підтримки Росії матеріальною підтримкою в її атаках і війні всередині України", - сказала вона.
В матеріалі вказується, що такі застереження відповідають діям союзників на початку вторгнення в Україну, коли було оприлюднено безпрецедентну кількість секретних розвідданих. Таким чином вони намагалися запобігти і стримати Росію та її потенційних союзників.
Разом з тим офіційні особи допускають, що Росія може змінити свою позицію щодо іранських балістичних ракет. І це пов'язано з дефіцитом власних боєприпасів і падінням внутрішнього виробництва.
Джерела в коментарі виданню оцінюють, що запаси керованих ракет і артилерії скоротилися у росіян вдвічі.
"Росіяни перебувають у жахливій ситуації. Їм потрібні ракети", - сказав в коментарі FT один європейський чиновник.
При цьому зазначається, що завдяки російським технологіям, наданим у 1990-х роках, Іран створив найбільший запас балістичних ракет на Близькому Сході.
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