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АНАЛІТИКА

Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»

 

Зображення гірської вершини Маттерхорн буде вилучено з упаковки відомого шоколаду Toblerone після того, як частина виробництва продукту буде перенесена за межі Швейцарії.

Про це йдеться у публікації The Guardian, пише "Європейська правда".

Зображення альпійської гори, що розташована на кордоні Італії та Швейцарії, буде замінено на більш загальну вершину, коли частина виробництва шоколадних батончиків переміститься за межі країни, заявив американський власник кондитерського бренду, компанія Mondelēz.

"Редизайн упаковки є модернізованим і обтічним логотипом гори, який відповідає геометричній і трикутній естетиці", - сказав представник Mondelēz газеті Aargauer Zeitung.

Закон, запроваджений у Швейцарії у 2017 році, обмежує використання швейцарського прапора, а також інших ознак швейцарського походження на продуктах харчування, промислових товарах та послугах.

Щоб продукти харчування могли рекламуватися як "зроблені у Швейцарії", 80% сировинних інгредієнтів мають бути отримані з цієї країни, і більша частина переробки має відбуватися там же. Для молока та продуктів на його основі необхідна квота становить 100%, виняток становлять інгредієнти, які не можуть бути отримані зі Швейцарії, наприклад, какао.

Дослідження показали, що деякі продукти з маркою "зроблено у Швейцарії" продаються за ціною на 20% вищою, ніж аналогічні товари іншого походження, а на предмети розкоші ціна збільшується до 50%.

З 1908 року Toblerone вироблявся в столиці Швейцарії Берні. Компанія Mondelēz, яка володіє Toblerone з 2012 року, оголосила минулого року, що з кінця 2023 року вона перенесе частину виробництва на свій завод у Словаччині, де також випускається шоколадний бренд Milka, який спочатку вироблявся у Швейцарії.
 

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