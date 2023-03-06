Фінансові новини
- |
- 06.03.23
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США готують нові правила для інвестування в технологічний сектор Китаю
10:40 06.03.2023 |
Міністерство фінансів США готує нову програму, яка може заборонити американські інвестиції в певні сектори Китаю.
Про це пише Wall Street Journal.
Адміністрації Байдена працює над новими правилами, які на практиці в основному стосуватиметься американських інвестицій в Китай, проте, як зазначає WSJ, в доповіді, підготовленій для Білого дому, не було названо жодної країни.
Очікується, що нові правила будуть поширюватися на інвестиції приватного і венчурного капіталу в передові напівпровідники, суперкомп'ютери і деякі форми штучного інтелекту.
Американські чиновники хочуть перешкодити своїм інвесторам надавати фінансування та експертні знання китайським компаніям, які могли б, наприклад, покращити швидкість і точність військових рішень Пекіна.
Міністерство фінансів і Міністерство торгівлі, як очікується, завершать розробку своєї політики в найближчому майбутньому.
Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США обмежать рівень передових напівпровідників, вироблених південнокорейськими компаніями в Китаї.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін призначив Семена Кривоноса директором НАБУ
|США оголосили про нову допомогу Україні з боєприпасами до HIMARS, гаубиць і Bradley на $400 млн
|«Народні Спартани»: на зібрані кошти законтрактовано 101 бронетранспортер, 24 машини вже надійшли в Україну
|Веніславський проти Безуглої. Що відбувається в оточенні Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Болгарія через посередників відправила Україні зброї на $1 млрд — ЗМІ
|Кінець «молдовської мови». Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України
|США підозрюють КНР у шпигунстві через портові крани - WSJ
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»
|США готують нові правила для інвестування в технологічний сектор Китаю
|В цьому році Китай витратить на армію 224 млрд доларів
Бізнес
|Курс на розвиток сталої енергетики та виробництво 20 млн електромобілів на рік — Ілон Маск поділився планами на майбутнє на Tesla Investor Day 2023
|Італія виступила проти заборони в ЄС авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року
|Ілон Маск створить власний ChatGPT
|Xiaomi показала технологію швидкої зарядки на 300 Вт
|Канада забороняє використовувати TikTok на смартфонах державних службовців через «ризик для конфіденційності та безпеки»
|Microsoft запускає Game Pass на ПК в Україні та ще 39 нових країнах
|Німеччина може заблокувати рішення ЄС заборонити авто зі шкідливими викидами