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АНАЛІТИКА

В цьому році Китай витратить на армію 224 млрд доларів

 

Китай оприлюднив свій військовий бюджет на 2023 рік - він становитиме 1,55 трлн юанів, тобто 224 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Ця сума на 7,2% більша за минулорічну, зазначає видання. До того ж, відсоток зростання теж вищий, ніж був у 2022 в порівнянні з 2021 роком. Це відбувається "на тлі геополітичної напруженості та гонки озброєнь".

Загалом, в новому бюджеті Китай встановив офіційну ціль економічного зростання за рік на межі 5%.

"Економіка Китаю стабільно відновлюється та демонструє величезний потенціал і імпульс для подальшого зростання", - сказав з цього приводу прем'єр-міністр Лі Кецян.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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