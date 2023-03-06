Фінансові новини
- |
- 06.03.23
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В цьому році Китай витратить на армію 224 млрд доларів
10:37 06.03.2023 |
Китай оприлюднив свій військовий бюджет на 2023 рік - він становитиме 1,55 трлн юанів, тобто 224 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Ця сума на 7,2% більша за минулорічну, зазначає видання. До того ж, відсоток зростання теж вищий, ніж був у 2022 в порівнянні з 2021 роком. Це відбувається "на тлі геополітичної напруженості та гонки озброєнь".
Загалом, в новому бюджеті Китай встановив офіційну ціль економічного зростання за рік на межі 5%.
"Економіка Китаю стабільно відновлюється та демонструє величезний потенціал і імпульс для подальшого зростання", - сказав з цього приводу прем'єр-міністр Лі Кецян.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін призначив Семена Кривоноса директором НАБУ
|США оголосили про нову допомогу Україні з боєприпасами до HIMARS, гаубиць і Bradley на $400 млн
|«Народні Спартани»: на зібрані кошти законтрактовано 101 бронетранспортер, 24 машини вже надійшли в Україну
|Веніславський проти Безуглої. Що відбувається в оточенні Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Болгарія через посередників відправила Україні зброї на $1 млрд — ЗМІ
|Кінець «молдовської мови». Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України
|США підозрюють КНР у шпигунстві через портові крани - WSJ
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»
|США готують нові правила для інвестування в технологічний сектор Китаю
|В цьому році Китай витратить на армію 224 млрд доларів
Бізнес
|Курс на розвиток сталої енергетики та виробництво 20 млн електромобілів на рік — Ілон Маск поділився планами на майбутнє на Tesla Investor Day 2023
|Італія виступила проти заборони в ЄС авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року
|Ілон Маск створить власний ChatGPT
|Xiaomi показала технологію швидкої зарядки на 300 Вт
|Канада забороняє використовувати TikTok на смартфонах державних службовців через «ризик для конфіденційності та безпеки»
|Microsoft запускає Game Pass на ПК в Україні та ще 39 нових країнах
|Німеччина може заблокувати рішення ЄС заборонити авто зі шкідливими викидами