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Росія перебуває в стані «демографічного кошмару», - The Economist
10:00 06.03.2023 |
В Росії розгортається демографічна криза, адже за останні три роки країна втрачала приблизно на 2 млн осіб більше, ніж зазвичай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
Видання зазначає, що пік чисельності населення в Росії спостерігався в 1994 році і становив 149 млн осіб. На початок 2021 року вона становила вже 145 млн осіб. А за останні роки воно скоротилося ще більше: спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через розв'язану Путіним війну.
Видання вказує, що якщо врахувати смерті від коронавірусу, загиблих на війні росіян та тих, хто втік з країни через мобілізацію, то вийде, що у 2020-23 роках Росія втрачала від 1,9 до 2,8 млн осіб додатково до свого звичайного демографічного погіршення. До речі, воно становило у 2020-21 роках приблизно 1,3 млн осіб.
Крім того, внаслідок того, що багато чоловіків призовного віку загинули або перебувають за кордоном, то кількість жінок перевищує кількість чоловіків приблизно на 10 мільйонів.
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