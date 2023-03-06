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АНАЛІТИКА

Росія перебуває в стані «демографічного кошмару», - The Economist

 

В Росії розгортається демографічна криза, адже за останні три роки країна втрачала приблизно на 2 млн осіб більше, ніж зазвичай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Видання зазначає, що пік чисельності населення в Росії спостерігався в 1994 році і становив 149 млн осіб. На початок 2021 року вона становила вже 145 млн осіб. А за останні роки воно скоротилося ще більше: спочатку через пандемію коронавірусу, а потім через розв'язану Путіним війну.

Видання вказує, що якщо врахувати смерті від коронавірусу, загиблих на війні росіян та тих, хто втік з країни через мобілізацію, то вийде, що у 2020-23 роках Росія втрачала від 1,9 до 2,8 млн осіб додатково до свого звичайного демографічного погіршення. До речі, воно становило у 2020-21 роках приблизно 1,3 млн осіб.

Крім того, внаслідок того, що багато чоловіків призовного віку загинули або перебувають за кордоном, то кількість жінок перевищує кількість чоловіків приблизно на 10 мільйонів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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