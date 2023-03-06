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Росія в обхід санкцій отримує ключові технології для війни в Україні через треті країни - Bloomberg
09:48 06.03.2023 |
Росії вдається обходити санкції ЄС та G7, щоб отримати важливі напівпровідники та інші технології для продовження війни в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції ЄС та G7, щоб отримати важливі напівпровідники та інші технології для своєї війни в Україні.
Зазначається, що російський імпорт в цілому повернувся до довоєнного рівня 2020 року, а аналіз торгових даних свідчить про те, що сучасні мікросхеми та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших країнах-союзниках, постачаються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.
"У деяких випадках експорт до Росії технологій, які можуть бути використані у військових цілях в Україні, збільшився з фактично нульового рівня до мільйонів доларів.
Ключовим прикладом є Казахстан. У 2022 році ця центральноазійська країна експортувала до Росії сучасних напівпровідників на суму 3,7 мільйона доларів, тоді як за рік до початку війни цей показник становив лише 12 тисяч доларів", - повідомляє видання.
Окрім Казахстану, поставки з Китаю до Росії також різко зросли, оскільки Пекін відіграє все більш важливу роль у постачанні Москви, додав дипломат, який попросив не називати його ім'я, щоб не розголошувати секретну інформацію. Країни, що не входять до ЄС, самі не запровадили санкції проти Росії, але більшість з них неодноразово заперечували, що допомагають Кремлю.
Додається, що ЄС запровадив санкції проти майже 1500 фізичних осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій, а також націлився на багато ключових джерел доходів Москви.
Але деякі чиновники занепокоєні тим, що блок все ще не має ефективного апарату для забезпечення виконання цих заходів і відстає від США.
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