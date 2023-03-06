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Японія та Південна Корея готові вирішити конфлікт часів Другої світової, - Reuters
09:43 06.03.2023 |
Південна Корея та Японія близькі до вирішення 80-річної суперечки щодо експлуатації праці корейців окупаційною владою Японії у 1910-1945 роках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Уряд Південної Кореї планує оголосити про своє вирішення історичної та юридичної суперечки щодо компенсації людям, змушеним працювати під час японської окупації Кореї.
Трудова суперечка, а також конфлікт через жінок, яких заганяли в японські військові будинки, роками заважали нормалізації відносин між двома країнами.
"Уряд продовжує різні консультації між дипломатичною владою на всіх рівнях, щоб якнайшвидше знайти розумне рішення, що відповідає спільним інтересам Сеула і Токіо", - йдеться у заяві МЗС Кореї.
Раніше, 2018 року Верховний суд Південної Кореї зобов'язав японські фірми виплатити компенсацію колишнім підневільним працівникам. П'ятнадцять корейців виграли такі справи, але жоден із них досі не отримав компенсації від Японії.
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