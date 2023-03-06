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АНАЛІТИКА

Китай оприлюднив найнижчий показник зростання ВВП за більш ніж 25 років

 

Китай встановив скромну мету економічного зростання на рівні близько 5% на 2023 рік, водночас вище керівництво країни уникає будь-яких значних стимулів для прискорення відновлення.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ціль Китаю щодо зростання ВВП у в цьому році приблизно на 5%, що є найнижчим показником за чверть століття. Про це повідомив прем'єр-міністр Лі Кецяном на початку щорічної сесії законодавчих зборів країни.

Минулого року Пекін розраховував на зростання економіки на рівні 5,5%. Проте реальні темпи зростання в 3% були найповільнішими за останні десятиліття, за винятком ковідного 2020 року, коли чиновники взагалі відмовилися від цільового показника.

Досягнення темпів зростання близько 5% цього року означало б, що китайська економіка зросте в середньому приблизно на 4,6% протягом чотирьох років з 2020 по 2023 роки, що на одиницю нижче середньорічного темпу зростання в 6,7% між 2015 і 2019 роками.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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