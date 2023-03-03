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Росія зібрала вдвічі менше податків від продажу нафти та газу у лютому. Спрацювали санкції
22:48 03.03.2023 |
У Росії податкові надходження від продажу нафти та газу в лютому впали на 46% порівняно з лютим минулого року до $6,91 млрд. Падіння доходів відбулося після того, як на початку лютого набрали чинності санкцій ЄС та G7 проти російської сирої нафти та нафтопродуктів, а також через скорочення експорту газу до Європи, повідомляє агентство Bloomberg.
За підрахунками агентства, податкові надходження лише від продажу сирої нафти та нафтопродуктів впали на 48% до $4,6 млрд за лютий.
У Росії податкові надходження від продажу нафти та газу в лютому впали на 46% порівняно з лютим минулого року до $6,91 млрд. Падіння доходів відбулося після того, як на початку лютого набрали чинності санкцій ЄС та G7 проти російської сирої нафти та нафтопродуктів, а також через скорочення експорту газу до Європи, повідомляє агентство Bloomberg.
За підрахунками агентства, податкові надходження лише від продажу сирої нафти та нафтопродуктів впали на 48% до $4,6 млрд за лютий.
Доходи бюджету РФ від експортного мита на газ впали на 81% до $520 млн у лютому.
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