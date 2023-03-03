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Верхня палата парламенту Німеччини ухвалила резолюцію щодо підтримки України
18:02 03.03.2023 |
Верхня палата парламенту Німеччини - Бундесрат, що об'єднує представників усіх 16 федеральних німецьких земель, - у п'ятницю одноголосно ухвалила резолюцію на підтримку України до річниці повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бундесрату.
Це означає, що резоліція вимагатиме від Росії виведення військ із усієї території України та притягнення до відповідальності керівництва й військових РФ за їхні численні воєнні злочини, скоєні за час повномасштабного вторгнення.
Крім того, Бундесрат підтримує подальші санкції Європейського Союзу проти Росії, збільшення військової допомоги України та сприяння її членству в ЄС.
Окремо наголошується на можливості співпраці німецьких та українських регіонів, зокрема через міста-побратими, у питаннях освіти, науки, культури, поліції та правосуддя, що могло б сприяти повоєнній відбудові України.
Під час голосування в залі Бундесрату був присутній запрошений посол України в Німеччині Олексій Макєєв.
"Для нас дуже важливо висловити солідарність 16 німецьких земель із Україною. Ми стоїмо поруч із вами, ми поділяємо ваші страждання і сумуємо разом з вами за загиблими", - зазначив президент Бундесрату Петер Ченчер.
Нагадаємо, питання постачання зброї та боєприпасів Україні стоятиме на порядку денному під час переговорів канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом США Джозефом Байденом у п'ятницю, 3 березня, у Вашингтоні.
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