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Європейські акції зростають на тлі допомоги ФРС та відновлення попиту в Китаї
12:28 03.03.2023 |
Європейські акції зросли в п'ятницю, оскільки сподівання на те, що Федеральна резервна система США зможе прийняти зважений підхід до підвищення ставок у майбутньому, підняли акції технологічних компаній, тоді як гірничодобувні компанії підскочили на зростаючих ставках на відновлення попиту в Китаї.
Континентальний індекс STOXX 600 зріс на 0,7% на початку торгів, а акції технологічних компаній, чутливі до ставок, зросли на 1,4%.
Вночі президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік висловився за «повільне та неухильне» підвищення ставок у майбутньому та паузу до середини чи кінця літа.
Засідання з питань політики ФРС та Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також дані про зайнятість у США будуть доступні протягом наступних двох тижнів, а щорічна сесія парламенту Китаю відбудеться у неділю, коли Пекін встановить свої економічні цілі на рік.
Акції гірничодобувних компаній зросли на 2,0%, оскільки перспективи відновлення попиту в Китаї були темою, яка розігрувалась більшу частину тижня після того, як економічні данні вказали на покращення економічних умов у країні.
Індекс гірничодобувної промисловості вирос майже на 7% цього тижня, відзначивши найбільший тижневий приріст із травня 2021 року та випередивши інші основні сектори. Ширший індекс STOXX 600 вирос на 1% за тиждень.
Відставали протягом тижня такі галузі як комунальні послуги, нерухомість та охорона здоров'я.
Відкриття Китаю також відіграло ключову роль в акціях компаній класу люкс, у тому числі гігантів розкоші LVMH і Kering, які забезпечили більшу частину річного приросту європейських ринків разом із банками та гірничодобувними компаніями.
"Європейські споживчі акції виграють від відновлення витрат у Європі та Китаї", - написав у клієнтському дописі головний інвестиційний директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле.
«З урахуванням того, що зростання заробітної плати починає зростати, інфляція пройшла пік, а центральні банки стали менш яструбиними, ми очікуємо, що дохід виросте, а споживчі настрої відновляться».
Опитування показало, що відновлення ділової активності в єврозоні прискорилося минулого місяця, що є останнім свідченням того, що економіка уникне рецесії.
Акції Lufthansa підскочили на 5,7% до вершини STOXX 600 після того, як німецький авіалайнер показав "явно позитивний результат" у 2022 році, а шведська Volvo Car AB додала 3,4% завдяки зростанню продажів у лютому.
Акції Admiral Group PLC впали на 3,3% після того, як брокерська компанія Citigroup знизила рейтинг страхової компанії із "купувати" до "нейтрального".
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