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США додали до «чорного списку» з торгівлі 28 китайських організацій
12:10 03.03.2023 |
Адміністрація Байдена внесла до "чорного списку" 28 китайських організацій за ймовірні порушення санкцій, повідомляє в п'ятницю The Financial Times.
Видання зазначає, що порушення полягають у постачанні КНР різним країнам технологій для ядерних і ракетних програм, а також у наданні допомоги Росії в посиленні її оборонної промисловості.
Крім того, серед причин потрапляння до "чорного списку" - постачання М'янми і низки китайських організацій технологіями спостереження, які, на думку Вашингтона, підпадають під визначення "порушення прав людини".
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