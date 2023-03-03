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Аргентина вийшла з угоди з Британією про Фолклендські острови
11:39 03.03.2023 |
Аргентина повідомила Великобританію про денонсацію угоди Форадорі-Данкан, яка стосується питань ведення адміністративно-господарської діяльності в районі Фолклендських островів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Аргентини Сантьяго Каф'єро.
Аргентина повідомила про рішення припинити дію "Пакту Форадорі-Данкан", укладеного у 2016 році.
"Я зробив це на зустрічі з главою МЗС Великобританії Джеймсом Клеверлі під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи двадцяти у Нью-Делі", - повідомив Каф'єро.
Йдеться про пакт 2016 року, підписаний між заступником глави зовнішньополітичного відомства Аргентини Карлосом Форадорі та заступником міністра закордонних справ Великобританії Аланом Данканом. Угода передбачає створення механізму діалогу між Аргентиною та Великобританією та покращення економічної ситуації на Фолклендських островах.
Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі у відповідь заявив у Twitter, що острови належать Великій Британії.
"Фолклендські острови є британськими. Жителі островів мають право вирішувати своє майбутнє - вони вирішили залишитися заморською територією Великобританії", - заявив Клеверлі.
Великобританія приєднала Фолклендські острови 1833 року. Вони майже 200 років є предметом територіальної суперечки між Аргентиною та Великобританією. У квітні 1982 між країнами розгорілася війна. Американська республіка зазнала поразки, втративши за два з половиною місяці бойових дій 649 військовослужбовців. Втрати британської сторони становили 255 осіб.
У 2013 році на островах пройшов референдум, більшість жителів висловилися за збереження острова під британською короною. Аргентина не визнала результатів референдуму, вона називає острови Мальвінськими.
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