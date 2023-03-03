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АНАЛІТИКА

Німеччина хоче викупити в Швейцарії танки Leopard 2

 

Представники уряду Німеччини звернулися до міністерства оборони Швейцарії з пропозицією продати частину законсервованих танків Leopard 2 назад їхньому виробнику, німецькому оборонному концерну Rheinmetall, повідомило у п'ятницю, 3 березня, швейцарське видання Blick.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і віцеканцлер й міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) у листі до швейцарських колег від 23 лютого запевнили, що викуплені танки не будуть у подальшому передавати Україні. Бойові машини збираються використовувати, щоб закрити "прогалини" в країнах Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про кількість танків, яку хочуть викупити, у публікації не йшлося.

Законодавство Швейцарії про нейтралітет забороняє їй продавати озброєння воюючим країнам. На цій підставі вона вже декілька разів відмовляла ФРН у реекспорті боєприпасів Україні.

Рішення має схвалити парламент

Хоча речник Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії в коментарі виданню зауважив, що країна "могла б обійтися без невеликої кількості танків", відповідне рішення вимагатиме окремого голосування в парламенті країни. Законодавчий орган має офіційно оголосити законсервовані танки виведеними з експлуатації для подальшого продажу.

Blick зауважує, що це питання, вірогідно, викличе гостру дискусію в парламенті. Водночас журналісти зазначають, що на тлі війни Росії проти України в Швейцарії вже висувалися пропозиції щодо зміни формату нейтралітету країни. Так, у лютому до парламенту внесли проєкт закону, який дозволив би Німеччині, Іспанії та Данії постачати Україні боєприпаси швейцарського виробництва.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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