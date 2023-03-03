Фінансові новини
- |
- 03.03.23
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Німеччина хоче викупити в Швейцарії танки Leopard 2
11:34 03.03.2023 |
Представники уряду Німеччини звернулися до міністерства оборони Швейцарії з пропозицією продати частину законсервованих танків Leopard 2 назад їхньому виробнику, німецькому оборонному концерну Rheinmetall, повідомило у п'ятницю, 3 березня, швейцарське видання Blick.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і віцеканцлер й міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) у листі до швейцарських колег від 23 лютого запевнили, що викуплені танки не будуть у подальшому передавати Україні. Бойові машини збираються використовувати, щоб закрити "прогалини" в країнах Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про кількість танків, яку хочуть викупити, у публікації не йшлося.
Законодавство Швейцарії про нейтралітет забороняє їй продавати озброєння воюючим країнам. На цій підставі вона вже декілька разів відмовляла ФРН у реекспорті боєприпасів Україні.
Рішення має схвалити парламент
Хоча речник Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії в коментарі виданню зауважив, що країна "могла б обійтися без невеликої кількості танків", відповідне рішення вимагатиме окремого голосування в парламенті країни. Законодавчий орган має офіційно оголосити законсервовані танки виведеними з експлуатації для подальшого продажу.
Blick зауважує, що це питання, вірогідно, викличе гостру дискусію в парламенті. Водночас журналісти зазначають, що на тлі війни Росії проти України в Швейцарії вже висувалися пропозиції щодо зміни формату нейтралітету країни. Так, у лютому до парламенту внесли проєкт закону, який дозволив би Німеччині, Іспанії та Данії постачати Україні боєприпаси швейцарського виробництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Допомога на 400 млн доларів: стали відомі деталі нового військового пакету від США
ТОП-НОВИНИ
|Глава Concorde Capital оголосив збір на заставу для ексглави «Нафтогазу» Коболєва
|Мера Полтави визнано винним в організації розтрати понад 0,5 млн грн, суд призначив йому рік іспитового строку - САП
|Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м'якої сили»
|У ЗСУ оприлюднили нові зарплати військових у 2023 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Європейські акції зростають на тлі допомоги ФРС та відновлення попиту в Китаї
|США додали до «чорного списку» з торгівлі 28 китайських організацій
|Заважають оленям. У Норвегії можуть знести частину вітряних електростанцій
|Аргентина вийшла з угоди з Британією про Фолклендські острови
|Німеччина хоче викупити в Швейцарії танки Leopard 2
|Франція та Іспанія узгодили план прокладання першого підводного електрокабелю
Бізнес
|Microsoft запускає Game Pass на ПК в Україні та ще 39 нових країнах
|Німеччина може заблокувати рішення ЄС заборонити авто зі шкідливими викидами
|nubia Pad 3D - перший у світі 3D-планшет за €1000, для якого вам не потрібні окуляри
|SpaceX уперше вивела на орбіту супутники Starlink V2 Mini
|Виробники продукції Apple хочуть вийти з Китаю на тлі ескалації зі США
|Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas
|Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok