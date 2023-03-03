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АНАЛІТИКА

Франція та Іспанія узгодили план прокладання першого підводного електрокабелю

 

Франція та Іспанія в четвер після тривалих безуспішних переговорів змогли узгодити проєкт першої підводної лінії електропередачі, яка дозволить збільшити потужність обміну електроенергією між двома країнами з 2800 до 5000 мегават.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Іспанський антимонопольний орган CNMC і французький енергетичний регулятор CRE спільно затвердили нову домовленість про розподіл витрат між двома країнами на реалізацію проєкту.

Згідно з домовленістю, кабель довжиною 400 кілометрів, що пролягатиме від північного узбережжя Іспанії до західного узбережжя Франції через Біскайську затоку, тепер оцінюється в близько 2,85 мільярда євро, що перевищує початкову оцінку в 1,75 мільярда євро.

Європейський Союз компенсує щонайменше 578 мільйонів євро вартості. Решта витрат буде розподілена між Іспанією та Францією в пропорції 54% до 46%.

Проєкт підводного електрокабелю між країнами було вперше анонсовано ще у 2013 році, а у 2017-му Париж і Мадрид погодили перший варіант розподілу витрат на будівництво. Але тоді витрати різко зросли, й обидві сторони не могли погодити, хто й скільки саме за них платитиме. Також на заваді стали технічні складнощі.

Лише зараз регулятори CNMC і CRE вирішили, що збільшення вартості прокладання підводного електрокабелю не переважує вигоди, які можуть отримати Іспанія та Франція після введення його в експлуатацію.

Раніше очікувалось, що це станеться у 2025 році, нині ж кінцевий термін реалізації проєкту передбачається на 2026-2028 роки.

Підводний кабель дозволить Іспанії подавати електроенергію, яку вона генерує з відновлюваних джерел, в європейську мережу, що стає все більш важливим після того, як вторгнення Росії в Україну спричинило енергетичну кризу в Європі минулого року.
 

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