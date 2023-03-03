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Мін'юст США збільшує штат прокурорів, щоб ускладнити ухиляння РФ від санкцій – WSJ
10:29 03.03.2023 |
Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила розширити штат федеральних прокурорів, які розслідують порушення санкцій та експортного контролю щодо Росії.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.
За словами помічника генерального прокурора США Метта Олсена, міністерство юстиції взяло на роботу ще 25 прокурорів до відділу контррозвідки та експортного контролю. Частину з них було переведено з інших відділів.
Вони працюватимуть із компаніями над розслідуванням ухилення РФ від санкцій та експортного контролю, а також висуватимуть кримінальні звинувачення проти компаній у разі вчинення ними порушень.
У межах відповідних зусиль також посилюють співпрацю міністерства юстиції, торгівлі та фінансів США, відповідальні за реалізацію санкційної політики.
З минулого року після початку повномасштабної російської агресії проти України США та їхні західні союзники наклали на Росію низку міжнародних торговельних і фінансових обмежень.
У відповідь Москва залучила державні та приватні компанії з таких країн, як Іран, Китай і Туреччина, щоб обійти санкції. На Заході вважають, що так вона продовжує ввозити важливі для своєї оборонної промисловості комп'ютерні чипи та радіолокаційне обладнання.
Для протидії таким крокам РФ адміністрація Байдена в четвер оприлюднила вже третій набір рекомендацій для приватного сектора, покликаний попередити компанії про юридичні ризики порушення санкцій та експортного контролю.
Нагадаємо, після ухвалення десятого пакета санкцій ЄС у відповідь на російську агресію Брюссель зміщує акценти з ухвалення нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання і зміцнення вже чинних.
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