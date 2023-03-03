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В США оприлюднили нову стратегію кібербезпеки — на тлі ймовірних загроз від Китаю та Росії
09:52 03.03.2023 |
У четвер Білий дім оголосив про нову стратегію кібербезпеки на тлі зростання хакерських атак та цифрових злочинів, спрямованих на США. План передбачає жорсткіше регулювання практик кібербезпеки, що вже існують та використовуються в країні, а також посилення співпраці між урядом та приватними компаніями.
Правила оновили після серії резонансних хакерських атак проти США, здійсненими як американськими, так і іноземними зловмисниками; а також на тлі війни Росії проти України, в якій кібератаки займають важливе місце.
У стратегії Росію та Китай називають «найпомітнішими кіберзагрозами для США». Один з американських чиновників, який відмовився називати своє ім'я, каже, що значна частина зусиль нового плану спрямована саме на стримування російських хакерів.
«Росія де-факто є безпечним притулком для кіберзлочинців, а програми-вимагачі - основна проблема, з якою ми сьогодні маємо справу», - сказав чиновник.
Під час використання таких програм угруповання кіберзлочинців захоплюють контроль над цільовими системами та вимагають викуп. В останні такі кібератаки з програмами-вимагачами охоплюють все ширший спектр галузей.
«Правоохоронні органи не можуть самостійно розв'язувати цю проблему - нам потрібно звернути увагу на інші елементи національної влади. Ми сподіваємося, що Росія розуміє наслідки зловмисної діяльності в кіберпросторі й надалі буде стримувати себе», - додав чиновник.
Стратегія передбачає коаліції з іноземними партнерами, «щоб створити тиск на Росію та інших зловмисників», - сказав інший американський чиновник, який також відмовився назватись.
«Думаю, що ми побачили певний успіх у підтримці цих коаліцій протягом останнього року», - додав чиновник.
Серед іншого в оновленому плані згадується вдосконалення стандартів усунення вразливостей у комп'ютерних системах і впровадження закону, який вимагатиме від хмарних компаній ідентифікувати особи іноземних клієнтів.
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