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Китаю загрожують міжнародні санкції у випадку постачання зброї Росії, – Блінкен
21:00 02.03.2023 |
США мають широке коло можливостей для запровадження обмежень проти Китаю в разі надання ним військової допомоги Росії, однак Пекін також ризикує отримати санкції від інших країн, які прямо про це заявляють.
"Участь (Китаю, - ред.) в таких діях матиме наслідки. Я не описуватиму детально, якими вони будуть, але, звісно, ми маємо різні повноваження для запровадження санкцій", - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі G20 у Нью-Делі, передає Укрінформ.
Блінкен підкреслив, що на цьому акцентують увагу не лише Сполучені Штати, а й інші країни.
"Я кажу "інші", бо ця стурбованість, що Китай розглядає можливість надання Росії летальної військової допомоги - спільна, тож багато інших партнерів порушували це питання, й не тільки з нами. Але, наскільки я розумію, вони порушували це питання безпосередньо з Китаєм, у тому числі сьогодні тут, у Нью-Делі", - зауважив держсекретар США.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати ведуть переговори зі своїми близькими союзниками щодо можливості запровадження нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії у війні в Україні.
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