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АНАЛІТИКА

Росія призупинила «дипломатичний безвіз» для Угорщини

 

Уряд Росії у середу призупинив дію міжурядової угоди з Угорщиною про безвізові поїздки за дипломатичними паспортами, посилаючись на порушення Будапештом положень цього документа.

Як повідомляє "Європейська правда", таке розпорядження було опубліковане в четвер на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з документом, дія угоди припиняється "в частині, що стосується громадян Угорщини, які мають дипломатичні паспорти, до усунення Угорщиною допущених нею порушень зобов'язань за зазначеною угодою або до припинення її дії".

Угода між Росією та Угорщиною була підписана у 2001 році й передбачала, що громадяни обох країн, які мають дипломатичні або службові паспорти, мають право в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і перебувати на території іншої держави без віз протягом 90 днів.

Угода діє безстроково, доки одна зі сторін не вирішить припинити її дію. Крім того, передбачено, що кожна зі сторін може частково або повністю призупинити її дію "в інтересах забезпечення державної безпеки, охорони громадського порядку або із санітарно-гігієнічних причин".

Зазначимо, що Угорщина стала однією з небагатьох країн ЄС, які відмовились виконувати рішення Ради Євросоюзу про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ, через що процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.
 

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