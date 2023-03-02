Саудівська Acwa Power розглядає будівництво ще трьох водневих заводів

Енергетична компанія Саудівської Аравії Acwa Power планує збудувати ще три заводи з виробництва екологічно чистого водню в такому ж масштабі, як і її великий проєкт, який будується в Неомі, повідомляє Bloomberg.

Acwa планує розробити ще два проєкти поруч із заводом екологічного водню вартістю $8,5 млрд у Неомі, новому місті на північно-західному узбережжі Саудівської Аравії вартістю $500 млрд, сказав в інтерв'ю головний виконавчий директор компанії Падді Падманатан.

З його слів, компанія також розглядає інше місце, впевнена, що попит на паливо зросте, оскільки уряди й компанії прискорять плани щодо скорочення викидів вуглецю. «Сама Acwa Power може виконати п'ять із цих проєктів, не моргнувши оком», - сказав Падманатан. - Тепер, коли ми фінансово закрили перший, ми паралельно шукаємо ще два».

«Зелений» водень утворюється за допомогою енергії вітру й сонця для розщеплення атомів води. Паливо вважається вирішальним для переходу на чисту енергію в найближчі десятиліття. Він все ще набагато дорожчий, ніж нафта і природний газ, але розробники впевнені, що зможуть знизити витрати настільки, щоб зробити «зелений» водень конкурентоспроможним.

Майбутні проєкти екологічного водню, ймовірно, будуть розроблені тим же консорціумом, що стоїть за Neom Green Hydrogen Company, до якого також входять американські Air Products & Chemicals Inc. і Neom, сказав він.

З його слів, нові заводи, швидше за все, будуть дешевшими, ніж перші в Neom, оскільки розробники набувають досвіду, удосконалюються технології і розвивається локальний ланцюжок постачань.

Витрати на першу станцію зросли порівняно з початковими оцінками в $5 млрд, багато в чому через інфляцію, що підштовхнула ціни на сонячні батареї, вітрові турбіни й електролізери. «Витрати зменшаться, коли ви зробите це знову», - сказав Падманатан.

Витрати на сонячну енергію зростатимуть протягом багатьох років, каже ACWA Саудівської Аравії.

Acwa, ринкова оцінка якої в Ер-Ріяді оцінюється в $27 млрд, у середу підписала угоди про фінансування першого проєкту Neom. Це одна з перших установок такого масштабу, які буде розроблено, й очікується, що 600 тонн водню, що виробляється за день, будуть експортуватися у формі аміаку. Принаймні частину результатів майбутніх проєктів, ймовірно, буде використано для внутрішньої промисловості, сказав Падманатан.

З його слів, компанія отримує підтримку щодо водневих планів від урядової програми Шарека Саудівської Аравії, яку спрямовано на заохочення компаній інвестувати в розвиток нових галузей промисловості всередині королівства.

Раніше компанія також оголосила про плани розвитку заводів із виробництва «зеленого» водню в Узбекистані, Омані і Таїланді.