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АНАЛІТИКА

Парламент Молдови з бійкою схвалив мовний закон

 

У четвер, 2 березня, парламент Молдови схвалив у першому читанні мовний закон. Проте голосування не обійшлося без бійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Згідно із законопроєктом, у Конституції Молдови буде змінено формулювання "молдавська мова" на "румунська мова".

Під час представлення законопроєкту до трибуни вийшли депутати від блоку комуністів і соціалістів. Вони принесли саморобні плакати із закликами проведення референдуму і дострокових парламентських виборів.

Один із депутатів вихопив плакат в іншого, після чого між ними зав'язалася бійка. Після депутат від комуністів зайняла мікрофон і почала вигукувати "Молдова, Молдова". Після цього мікрофон відключили, а депутати продовжили бійку.

Спікер парламенту Ігор Гросу закликав депутатів до спокою. Після того як представники парламентської більшості повернулися на свої місця, процес розгляду законопроєкту продовжився.

Попри бійку в парламенті законопроєкт про перейменування державної мови в Конституції ухвалили 55 голосами депутатів.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Молдова
 

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