Фінансові новини
- |
- 02.03.23
- |
- 19:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Молдови з бійкою схвалив мовний закон
19:08 02.03.2023 |
У четвер, 2 березня, парламент Молдови схвалив у першому читанні мовний закон. Проте голосування не обійшлося без бійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Згідно із законопроєктом, у Конституції Молдови буде змінено формулювання "молдавська мова" на "румунська мова".
Під час представлення законопроєкту до трибуни вийшли депутати від блоку комуністів і соціалістів. Вони принесли саморобні плакати із закликами проведення референдуму і дострокових парламентських виборів.
Один із депутатів вихопив плакат в іншого, після чого між ними зав'язалася бійка. Після депутат від комуністів зайняла мікрофон і почала вигукувати "Молдова, Молдова". Після цього мікрофон відключили, а депутати продовжили бійку.
Спікер парламенту Ігор Гросу закликав депутатів до спокою. Після того як представники парламентської більшості повернулися на свої місця, процес розгляду законопроєкту продовжився.
Попри бійку в парламенті законопроєкт про перейменування державної мови в Конституції ухвалили 55 голосами депутатів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Глава Concorde Capital оголосив збір на заставу для ексглави «Нафтогазу» Коболєва
ТОП-НОВИНИ
|Мера Полтави визнано винним в організації розтрати понад 0,5 млн грн, суд призначив йому рік іспитового строку - САП
|Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м'якої сили»
|У ЗСУ оприлюднили нові зарплати військових у 2023 році
|Кабмін офіційно відклав запуск реєстру олігархів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Саудівська Acwa Power розглядає будівництво ще трьох водневих заводів
|Парламент Молдови з бійкою схвалив мовний закон
|У Швейцарії судитимуть чотирьох банкірів за допомогу в приховуванні грошей Путіна
|Шольц пообіцяв поставки Gepard й Iris-T до України «найближчими тижнями»
|Глави МЗС країн G20 не змогли погодити підсумкову заяву через розбіжності щодо війни
|Парламент Молдови засудив агресію Росії проти України
Бізнес
|Виробники продукції Apple хочуть вийти з Китаю на тлі ескалації зі США
|Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas
|Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok
|Збори Star Citizen із гравців перевищили $550 млн – близько $125 з кожного зареєстрованого «громадянина»
|Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Xiaomi 13 Lite - Snapdragon 7 Gen 1, подвійна фронтальна камера, 120-Гц дисплей та Android 12 за ціною від €499
|Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro