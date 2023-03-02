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АНАЛІТИКА

У Швейцарії судитимуть чотирьох банкірів за допомогу в приховуванні грошей Путіна

 

Прокуратура Швейцарії висунула обвинувачення керівнику швейцарської "дочки" Газпромбанку та ще трьом співробітникам банку. Справа пов'язана з офшорними рахунками, бенефіціаром яких був друг російського диктатора Володимира Путіна, віолончеліст Сергій Ролдугін, пише Financial Times.

Газета називає справу проти співробітників банку однією з перших на Заході, що безпосередньо пов'язані з активами, які можуть належати Путіну.

Банкірів підозрюють у службовій недбалості через те, що вони дозволили відкрити рахунки Ролдугіну, провівши мінімальну перевірку і проігнорувавши його зв'язок із Путіним.

Рахунки, відкриті на ім'я Ролдугіна у Швейцарії, свідчать, що він мав активи на суму не менше $50 млн і планував щороку переказувати в країну понад $10 млн.

У тексті звинувачення сказано, що при офіційному річному доході 100 000 франків, Путін насправді володіє значними активи, якими управляють близькі до нього люди. Ролдугіна прокуратура вважає підставною особою для Путіна та його оточення.

Слідчі упевнені, що четвірка з Газпромбанку була обізнана про справжнє значення та зв'язки Ролдугіна.

Судовий процес розпочнеться в Цюріху 8 березня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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