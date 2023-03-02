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Шольц пообіцяв поставки Gepard й Iris-T до України «найближчими тижнями»
16:48 02.03.2023 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні чергову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і системи Iris-T вже найближчими тижнями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Під час виступу у Бундестазі, Шольц заявив, що найближчими тижнями ЗСУ отримають нові Gepard і систему IRIS-T. Також він додав, що триває робота над наданням Україні додаткових боєприпасів.
"Я запевняю вас, що уряд, який я очолюю, ніколи не приймає рішення про постачання зброї легковажно. Неможливо вести переговори під дулом пістолета - за винятком вашої власної покори", - додав Шольц.
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