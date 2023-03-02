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Глави МЗС країн G20 не змогли погодити підсумкову заяву через розбіжності щодо війни
15:47 02.03.2023 |
Міністри закордонних справ провідних індустріальних країн та країн, що розвиваються (G20), не змогли узгодити спільну підсумкову декларацію на зустрічі в Індії через суперечку щодо війни в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
Замість цього Індія, яка головувала на зустрічі, опублікувала власний підсумок дискусій.
Більшість держав знову найрішучішим чином засудили російську агресивну війну і зажадали безумовного виведення військ з території України. Міністри закордонних справ Росії і Китаю Сергій Лавров і Цінь Ган не погодилися з двома відповідними пунктами.
Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар заявив журналістам наприкінці зустрічі, що спільної підсумкової декларації не було ухвалено з огляду на "дуже поляризовані погляди деяких країн".
Він підкреслив, що Індія доклала великих зусиль для пошуку компромісу. Джайшанкар сказав, що міністри досягли згоди з багатьох питань, включаючи необхідність реформ, багатосторонність, продовольчу безпеку, глобальну охорону здоров'я та зміну клімату.
Раніше у Сполучених Штатах висловили впевненість, що на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" в Індії, яка розпочинається в середу ввечері, буде засуджено повномасштабне вторгнення в Україну Росії - члена G20.
Перед цим стало відомо, що делегація ЄС не підтримає заяву на зустрічі міністрів закордонних справ "Групи двадцяти" в Індії, якщо вона не міститиме засудження війни Росії проти України.
Індія як приймаюча сторона заявила, що війна в Україні буде важливою темою для обговорення, але "питання, пов'язані з продовольчою, енергетичною та добривною безпекою, вплив конфлікту на економічні виклики, з якими ми стикаємося", також отримають "належну увагу".
Зустріч міністрів закордонних справ відбувається через кілька днів після зустрічі міністрів фінансів країн G20 у Бенгалуру, на якій не змогли досягти консенсусу щодо спільної заяви.
Причиною стало небажання Росії і Китаю погоджуватись на прийнятні для інших формулювання щодо війни РФ проти України.
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