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Парламент Молдови засудив агресію Росії проти України
15:43 02.03.2023 |
Парламент Молдови схвалив декларацію з осудом російської агресії проти України, а соратники Додона демонстративно вийшли із зали.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
На засіданні 2 березня парламентарі проголосували за текст, внесений партією Маї Санду PAS 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни.
У тексті зазначають, що Росія з 2014 року здійснює неспровоковану і невиправдану агресивну війну проти України, яка з 2022 року переросла у повномасштабну. У декларації наголошують, що дії Росії є воєнними злочинами і грубим порушенням принципів міжнародного права. РФ закликають припинити війну і вивести сили з усієї території України у межах міжнародно визнаних кордонів.
Блок комуністів і соціалістів ПКРМ-ПСРМ 1 березня зареєстрував свій проєкт декларації "про гарантії збереження миру у Молдові", а депутат-комуніст Владімір Воронін пропонував створити комісію для напрацювання спільного тексту декларації. Спікер у відповідь запропонував комуністам і соціалістам "наважитися називати речі своїми іменами". Після того депутати фракції демонстративно вийшли із зали, голосували лише члени парламентської більшості.
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