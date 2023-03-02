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АНАЛІТИКА

3,5 тисячі бізнесів повернулись до сплати ПДВ

 

3 359 бізнесів відмовились від податкової пільги та повернулись до сплати ПДВ - у 2022 році пільгою скористалося понад 150 тисяч бізнесів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

"Рік тому, аби підтримати бізнес на початку повномасштабного вторгнення, держава створила податкову пільгу та запропонувала замість сплати ПДВ перейти на "спрощенку": 3 групу фоп та 2% податків від виторгу. На той час це було, фактично, невідкладною швидкою допомогою для компаній, яким потрібно було виживати у реаліях великої війни.

У 2022 році пільгою скористалося понад 150 тисяч бізнесів. Натомість більшість компаній залишилась на загальній системі з ПДВ, при цьому сплачуючи більше податків та тримаючи економічний фронт", - йдеться у повідомленні.

У червні 2022 року, за даними Податкової, в Україні було понад 250 тисяч платників ПДВ: 21,3 тисячі ФОП та 229,5 тисяч компаній. Відтоді відкритої інформації не було, адже доступ до реєстру було закрито, додає "Опендатабот".

"За рік від початку повномасштабної війни все більше компаній оговтуються від кризи та самостійно повертаються до сплати податків - навіть попри те, що держава наразі не скасувала "спрощенку", - йдеться у повідомленні.

Так, станом на початок березня цьогоріч 3 359 бізнесів повернулась на загальну систему оподаткування та сплачують ПДВ - йдеться про 2 952 компаній та 407 ФОП.

Серед них такі бізнеси, як "Ростдорстрой", "Метінвест" та "Галнафтохім", додали в "Опендатабот". Загалом в Україні наразі 248 тисяч платників ПДВ.
За матеріалами: Економічна правда
 

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