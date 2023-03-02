Фінансові новини
- |
- 02.03.23
- |
- 17:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Розвідка США не знайшла зв'язок між РФ та захворюваннями дипломатів «гаванським синдромом»
13:24 02.03.2023 |
"Гаванський синдром", який виявили в американських дипломатів, які працювали в посольстві США в Гавані, не пов'язаний із діями іноземних спецслужб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.
Раніше ЦРУ допускали причетність Росії до цього синдрому. За даними видання, доповідь, присвячена "гаванському синдрому", складена на підставі даних семи спецслужб, зокрема ЦРУ. Їхні співробітники розглянули близько 1000 випадків цього захворювання, яке супроводжувалося такими фізичними симптомами, як дзвін у вухах, підвищення тиску, нудота, головний біль та гострий дискомфорт.
П'ять із цих агентств назвали «дуже малоймовірним», що до "гаванського синдрому" причетна якась іноземна держава або що застосовувалася радіоелектронна чи інша зброя. Одна зі спецслужб назвала малоймовірною причетність іноземної держави, ще одна утрималася від оцінок. Про які конкретно спецслужби йдеться, не уточнюється.
Аналітики не виявили жодних доказів того, що до появи синдрому був причетний будь-який супротивник. Також не було знайдено підтверджень, що іноземні лідери, зокрема Росії, знали чи санкціонували напад на персонал США, який міг би пояснити симптоми "гаванського синдрому".
"Гаванський синдром" - це сукупність низки неврологічних симптомів, у тому числі запаморочення, нудота, головний біль та проблеми зі слухом. Уряд США вважав це захворювання наслідком атаки з використанням мікрохвильової зброї. Вперше воно спостерігалося у деяких співробітників посольств Канади та США у Гавані (Куба) та членів їхніх сімей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У ЗСУ оприлюднили нові зарплати військових у 2023 році
|Кабмін офіційно відклав запуск реєстру олігархів
|Апеляційний суд призначив Коболєву заставу у ₴229 мільйонів
|«За інтенсивність праці»: майже всі нардепи в січні отримали 100% надбавку до окладу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|У Швейцарії судитимуть чотирьох банкірів за допомогу в приховуванні грошей Путіна
|Шольц пообіцяв поставки Gepard й Iris-T до України «найближчими тижнями»
|Глави МЗС країн G20 не змогли погодити підсумкову заяву через розбіжності щодо війни
|Парламент Молдови засудив агресію Росії проти України
|3,5 тисячі бізнесів повернулись до сплати ПДВ
|Інфляція в єврозоні в лютому сповільнилася до 8,5%, виявилася вищою за прогноз
Бізнес
|Виробники продукції Apple хочуть вийти з Китаю на тлі ескалації зі США
|Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas
|Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok
|Збори Star Citizen із гравців перевищили $550 млн – близько $125 з кожного зареєстрованого «громадянина»
|Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Xiaomi 13 Lite - Snapdragon 7 Gen 1, подвійна фронтальна камера, 120-Гц дисплей та Android 12 за ціною від €499
|Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro