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АНАЛІТИКА

Розвідка США не знайшла зв'язок між РФ та захворюваннями дипломатів «гаванським синдромом»

 

"Гаванський синдром", який виявили в американських дипломатів, які працювали в посольстві США в Гавані, не пов'язаний із діями іноземних спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Раніше ЦРУ допускали причетність Росії до цього синдрому. За даними видання, доповідь, присвячена "гаванському синдрому", складена на підставі даних семи спецслужб, зокрема ЦРУ. Їхні співробітники розглянули близько 1000 випадків цього захворювання, яке супроводжувалося такими фізичними симптомами, як дзвін у вухах, підвищення тиску, нудота, головний біль та гострий дискомфорт.

П'ять із цих агентств назвали «дуже малоймовірним», що до "гаванського синдрому" причетна якась іноземна держава або що застосовувалася радіоелектронна чи інша зброя. Одна зі спецслужб назвала малоймовірною причетність іноземної держави, ще одна утрималася від оцінок. Про які конкретно спецслужби йдеться, не уточнюється.

Аналітики не виявили жодних доказів того, що до появи синдрому був причетний будь-який супротивник. Також не було знайдено підтверджень, що іноземні лідери, зокрема Росії, знали чи санкціонували напад на персонал США, який міг би пояснити симптоми "гаванського синдрому".

"Гаванський синдром" - це сукупність низки неврологічних симптомів, у тому числі запаморочення, нудота, головний біль та проблеми зі слухом. Уряд США вважав це захворювання наслідком атаки з використанням мікрохвильової зброї. Вперше воно спостерігалося у деяких співробітників посольств Канади та США у Гавані (Куба) та членів їхніх сімей.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Куба
 

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