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АНАЛІТИКА

Держдеп США схвалив продаж Тайваню обладнання для F-16

 

Державний департамент США погодив потенційний продаж Тайваню ракет і обладнання для винищувачів F-16, повідомила у середу, 1 березня, агенція зі співробітництва в сфері безпеки міністерства оборони США (DSCA).

Загальна вартість обладнання і боєприпасів, які Вашингтон може продати на запит Тайбею, оцінюється в 619 мільйонів доларів. До переліку входять різні види ракет для F-16, пускові установки, запчастини і інші комплектуючі.

"Запропонований продаж допоможе покращити безпеку одержувача та сприятиме підтримці політичної стабільності, військового балансу та економічного прогресу в регіоні", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Пентагоні вважають, що продаж цього обладнання "не змінить основний військовий баланс у регіоні" і не матиме негативного впливу на оборонні можливості США.

Тайвань очікує схвалення угоди за місяць

Міністерство національної оборони Тайваню у четвер, 2 березня, подякувало США за підтримку потенційних постачань. Однак це поки не фінальне рішення - передачу озброєнь ще має схвалити Конгрес США, зауважує dpa. У Тайбеї очікують, що відповідна угода може набути чинності через місяць після того, як про неї повідомлять Конгрес.

Домовленість ймовірно, викличе гнів з боку Китаю, який другий день поспіль активно порушує повітряний простір Тайваню. За повідомленням міноборони країни, за 48 годин щонайменше 40 китайських винищувачів було виявлено у небі над Тайванем.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Тайвань
 

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