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АНАЛІТИКА

Індія купує в росії нафту значно дешевше, ніж західні країни – Bloomberg

 

Індія купує російську нафту за значно нижчою ціною, ніж платять західні країни, що цілком задовольняє адміністрацію США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Закупівля Індією російської нафти - це тема, яку постійно обговорюють Вашингтон та Нью-Делі, оскільки Білий дім докладає всіх зусиль, аби позбавити росію доходів для фінансування війни проти України.

Держсекретар Ентоні Блінкен прибув до Нью-Делі на зустріч міністрів закордонних справ «Групи 20». Зазначається, що Блінкен намагатиметься згуртувати своїх колег навколо засудження російської агресії проти України й обговорити питання впливу війни на світові ціни на продовольство й енергоносії.

США очікують, що переважна більшість країн G20 продовжуватиме виступати проти війни рф, при цьому росія й Китай залишаться аутсайдерами.

Штати також планують порушити на полях зустрічі G20 питання щодо можливості надання Китаєм зброї росії.
 

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