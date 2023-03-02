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Індія купує в росії нафту значно дешевше, ніж західні країни – Bloomberg
09:43 02.03.2023 |
Індія купує російську нафту за значно нижчою ціною, ніж платять західні країни, що цілком задовольняє адміністрацію США.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
Закупівля Індією російської нафти - це тема, яку постійно обговорюють Вашингтон та Нью-Делі, оскільки Білий дім докладає всіх зусиль, аби позбавити росію доходів для фінансування війни проти України.
Держсекретар Ентоні Блінкен прибув до Нью-Делі на зустріч міністрів закордонних справ «Групи 20». Зазначається, що Блінкен намагатиметься згуртувати своїх колег навколо засудження російської агресії проти України й обговорити питання впливу війни на світові ціни на продовольство й енергоносії.
США очікують, що переважна більшість країн G20 продовжуватиме виступати проти війни рф, при цьому росія й Китай залишаться аутсайдерами.
Штати також планують порушити на полях зустрічі G20 питання щодо можливості надання Китаєм зброї росії.
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