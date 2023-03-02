Фінансові новини
- |
- 02.03.23
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Франції конфіскували віллу російського олігарха
08:59 02.03.2023 |
У Франції суд уперше наклав за кримінальною справою арешт на віллу, яка, ймовірно, належить російському олігарху. Йдеться про голову ради директорів "Магнітогорського металургійного комбінату" Віктора Рашнікова, повідомила 1 березня, газета Le Monde. Вартість вілли оцінюють у 23 мільйонів євро, вона розташована в курортній комуні Сен-Жан-Кап-Ферра під Ніццою.
Як пише видання, віллу заарештували ще в жовтні 2022 року за запитом Junalco - підрозділу прокуратури Парижа, що займається боротьбою з організованою злочинністю. Слідчі з'ясували, що вілла перебувала в процесі продажу. При цьому продавець, швейцарська фірма, належить більшій компанії, зареєстрованій на Панамі. У Junalco вважають, що ці структури пов'язані з Рашніковим, як і покупець вілли, громадянин РФ. Угоду вартістю 17 мільйонів євро (після сплати всіх податків і зборів) у підсумку було заморожено.
"Перша виграна битва" проти прихильників російського режиму
"Це перша виграна битва в довгій і делікатній економічній і судовій війні, яку ведуть західні країни проти прихильників російського режиму", - зауважило видання.
Права власності на три інші будинки Рашнікова на Лазурному березі вже були заморожені в після того, як олігарх 15 березня 2022 року, після вторгнення РФ в Україну, потрапив під персональні санкції Євросоюзу. Однак вілла в Сен-Жан-Кап-Ферра тоді не потрапила в поле зору французьких правоохоронців, тому що не була задекларована як власність Рашнікова, повідомляє Le Monde з посиланням на обізнане джерело.
Зараз вілла та кошти від продажу знаходяться в руках Агентства з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів французького міністерства юстиції. Після рішення суду майно може бути назавжди конфісковане державою.
Видання пише, що загалом у Франції розслідують щонайменше 17 справ щодо олігархів із РФ, за підозрою у відмиванні грошей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін офіційно відклав запуск реєстру олігархів
|Апеляційний суд призначив Коболєву заставу у ₴229 мільйонів
|«За інтенсивність праці»: майже всі нардепи в січні отримали 100% надбавку до окладу
|Ми дамо Україні системи, які покажуть точніше напрямок ракет та дронів - посол Ізраїлю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Чехія прагне незалежності від атомного палива з Росії
|Західні країни тиснуть на ОАЕ через санкції проти Росії, – FT
|Держдеп США схвалив продаж Тайваню обладнання для F-16
|Посли G7 нагадали про повернення електронного декларування і продовження реформи СБУ
|Італія виступила проти заборони в ЄС авто з двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року
|США засудили заклик ізраїльського міністра «стерти» палестинське місто
Бізнес
|Виробники продукції Apple хочуть вийти з Китаю на тлі ескалації зі США
|Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas
|Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok
|Збори Star Citizen із гравців перевищили $550 млн – близько $125 з кожного зареєстрованого «громадянина»
|Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Xiaomi 13 Lite - Snapdragon 7 Gen 1, подвійна фронтальна камера, 120-Гц дисплей та Android 12 за ціною від €499
|Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro