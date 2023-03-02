Фінансові новини
- |
- 02.03.23
- |
- 02:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європа встановила 19,1 ГВт нових ВЕС у 2022-му році
21:47 01.03.2023 |
Європа у 2022-му році встановила 19,1 ГВт нових потужностей вітроенергетики, з яких 87% - наземні вітроелектростанції. Про це повідомили у європейській асоціації WindEurope.
«У 2022 році нові вітрові установки в Європі склали 19,1 ГВт (16,7 ГВт на суші та 2,5 ГВт на морі). Незважаючи на складне економічне середовище та труднощі з ланцюгом поставок, цей рік став рекордним для інсталяцій у Європі: зростання на 4% порівняно з попереднім роком», - вказують у WindEurope.
В цілому Європа має вже 255 ГВт потужності вітроенергетики, з яких 225 ГВт - наземні ВЕС, 30 ГВт - офшорні ВЕС. Країни Європейського Союзу мають 204 ГВт потужностей вітроенергетики, з яких 188 ГВт - на суші, 16 ГВт - на морі.
Також, опубліковані дані і про Україну. За інформацією WindEurope, Україна у 2022-му році встановила 83 МВт нових потужностей вітроенергетики. Водночас, 75% від усієї встановленої потужності ВЕС в Україні (1,8 ГВт) наразі не працює.
Найбільшу потужність нових вітроелектростанцій було встановлено у Німеччині - 14% від усієї нової встановленої потужності, у Швеції (13%), у Фінляндії (13%), у Франції (11%).
Як вказують в WindEurope, майже половина офшорних установок була встановлена у Великій Британії, а Франція в 2022-му році встановила свою першу велику офшорну ВЕС. Загалом, у Європі було вироблено 489 ТВт-год на вітроелектростанціях.
В європейській асоціації прогнозують, що протягом 2023-2027рр в Європі буде ще додатково встановлено 129 ГВт нових потужностей вітроенергетики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін офіційно відклав запуск реєстру олігархів
|Апеляційний суд призначив Коболєву заставу у ₴229 мільйонів
|«За інтенсивність праці»: майже всі нардепи в січні отримали 100% надбавку до окладу
|Ми дамо Україні системи, які покажуть точніше напрямок ракет та дронів - посол Ізраїлю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Столтенберг про можливість силового повернення Криму: рішення за Україною
|Європа встановила 19,1 ГВт нових ВЕС у 2022-му році
|Франція збільшить закупівлю снарядів для Caesar, які передає Україні
|Експорт ЄС до України перевищив довоєнний рівень
|Румунія має намір побудувати понтонний міст через Прут для нарощування поставок зерна з України - ЗМІ
|Єврокомісія підготувала план значного збільшення виробництва боєприпасів у Європі – ЗМІ
Бізнес
|Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas
|Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok
|Збори Star Citizen із гравців перевищили $550 млн – близько $125 з кожного зареєстрованого «громадянина»
|Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Xiaomi 13 Lite - Snapdragon 7 Gen 1, подвійна фронтальна камера, 120-Гц дисплей та Android 12 за ціною від €499
|Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro
|Xiaomi 13 представлений у Європі - Snapdragon 8 Gen 2, IP68, 120-Гц дисплей і підтримка 8K UHD за ціною від €999