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АНАЛІТИКА

Європа встановила 19,1 ГВт нових ВЕС у 2022-му році

 

Європа у 2022-му році встановила 19,1 ГВт нових потужностей вітроенергетики, з яких 87% - наземні вітроелектростанції. Про це повідомили у європейській асоціації WindEurope.

«У 2022 році нові вітрові установки в Європі склали 19,1 ГВт (16,7 ГВт на суші та 2,5 ГВт на морі). Незважаючи на складне економічне середовище та труднощі з ланцюгом поставок, цей рік став рекордним для інсталяцій у Європі: зростання на 4% порівняно з попереднім роком», - вказують у WindEurope.

В цілому Європа має вже 255 ГВт потужності вітроенергетики, з яких 225 ГВт - наземні ВЕС, 30 ГВт - офшорні ВЕС. Країни Європейського Союзу мають 204 ГВт потужностей вітроенергетики, з яких 188 ГВт - на суші, 16 ГВт - на морі.

Також, опубліковані дані і про Україну. За інформацією WindEurope, Україна у 2022-му році встановила 83 МВт нових потужностей вітроенергетики. Водночас, 75% від усієї встановленої потужності ВЕС в Україні (1,8 ГВт) наразі не працює.

Найбільшу потужність нових вітроелектростанцій було встановлено у Німеччині - 14% від усієї нової встановленої потужності, у Швеції (13%), у Фінляндії (13%), у Франції (11%).

Як вказують в WindEurope, майже половина офшорних установок була встановлена у Великій Британії, а Франція в 2022-му році встановила свою першу велику офшорну ВЕС. Загалом, у Європі було вироблено 489 ТВт-год на вітроелектростанціях.

В європейській асоціації прогнозують, що протягом 2023-2027рр в Європі буде ще додатково встановлено 129 ГВт нових потужностей вітроенергетики.
За матеріалами: Elektrovesti.net
Ключові теги: ЄС
 

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