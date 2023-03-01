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Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції
16:54 01.03.2023 |
Швеція передала Агентству відновлення та розвитку інфраструктури 4 катери, які можна використати як понтонні переправи. Також передали 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи різної довжини.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
"Конструкції вже прибули в Україну. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію.
В умовах російської агресії тимчасові мости - це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, окрім Швеції, конструкції для зведення тимчасових переправ Україні вже передали Чехія, Франція та Норвегія.
"З початку повномасштабного вторгнення РФ на державних дорогах України зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Завдяки роботі дорожників та міжнародній підтримці відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення Швеція системно підтримує Україну - вартість лише гуманітарної і цивільної допомоги з лютого 2022 року становить 379 мільйони євро. Серед стратегічно важливого - засоби для налагодження транспортного сполучення на деокупованих територіях.
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