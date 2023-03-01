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Нафтогазові доходи Росії у січні впали майже на 40% – MEA
16:43 01.03.2023 |
Доходи Росії від експорту нафти і газу впали майже на 40% у січні, оскільки обмеження цін і західні санкції скоротили надходження.
Про це заявило у вівторок Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), пише Reuters.
Згідно з даними МЕА, наданими агентству Reuters, доходи Росії від експорту нафти і газу в січні становили $18,5 млрд, що на 38% нижче, ніж $30 млрд, які Москва отримала в січні 2022 року, за місяць до вторгнення в Україну.
Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що західні обмеження, спрямовані на експорт російських енергоносіїв, досягли своєї мети - стабілізації нафтових ринків і зменшення доходів Москви від експорту нафти і газу.
"Ми очікуємо, що падіння доходів від експорту нафти і газу буде більш різким у найближчі місяці. І ще більш різким у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій", - сказав Біроль в інтерв'ю Reuters.
Міжнародні обмеження, накладені на Росію у відповідь на війну в Україні, в тому числі обмеження ціни на нафту на рівні 60 доларів за барель, запроваджене країнами "Великої сімки", призвели до того, що російська Urals продається зі значним дисконтом по відношенню до Brent, нагадує Reuters.
ЄС з грудня заборонив імпорт російської нафти морським транспортом і наклав санкції на експорт до Росії технологій, необхідних для нафтопереробки. Сполучені Штати і Велика Британія також ввели обмеження на імпорт російської нафти.
"Москва покладається на доходи від нафти і газу - минулого року близько 11,6 трильйонів рублів (154,68 мільярдів доларів) - для фінансування своїх бюджетних витрат, і була змушена почати продавати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит, який збільшився через витрати на вторгнення в Україну.
Тим часом Європа намагається відвикнути від російського газу після того, як Москва припинила постачання газу до ЄС після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Це підштовхнуло європейські ціни на газ до рекордних максимумів і змусило країни шукати альтернативні джерела постачання та запроваджувати заходи з енергозбереження", - додає видання.
За словами Біроля, минулого року країни ЄС досягли прогресу в підвищенні енергетичної безпеки, включаючи швидке розширення використання відновлюваних джерел енергії та теплових насосів для зменшення потреби у викопних видах палива.
Але, за його словами, ризики залишаються, і країнам необхідно продовжувати зусилля з енергозбереження та захисту поставок.
Здатність Європи забезпечити достатню кількість газу може бути поставлена під сумнів через зростання попиту з боку Китаю, або якщо Росія перекриє газ, який вона все ще постачає до Європи.
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