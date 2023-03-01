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Війна руйнує споживчу економіку РФ так, як ніколи не руйнувала пандемія – Bloomberg
16:25 01.03.2023 |
Попри оптимістичні заяви президента РФ Путіна про очікування "деякого зростання" в усіх сферах цього року, роздрібні продажі в РФ продовжують скорочуватися, і це скорочення вже є більш затяжним, ніж падіння під час глобальної пандемії.
Про це пише Bloomberg.
Спад свідчить про "постійне падіння" рівня життя, що подібно до зубожіння та рекордного скорочення роздрібних продажів у роки після анексії Криму в 2014 році, пише агентство.
Споживчий сектор становить близько половини економіки.
"Це разючий контраст зі стійкістю економіки, яка пережила рік санкцій зі значно меншою рецесією, ніж очікувалося спочатку.
Хоча панічні покупки підтримували споживання протягом кількох тижнів після вторгнення рік тому, відтоді воно впало глибоко нижче нуля і залишилося там до початку цього року, згідно з оцінкою Bloomberg, а витрати домогосподарств падатимуть щоквартально у 2023 році", - йдеться у статті.
Роздрібні продажі в січні скоротилися приблизно на 10,7% порівняно з попереднім роком, падаючи 10-й місяць поспіль, що є більш тривалим періодом, ніж падіння в розпал пандемії в 2020 році.
Згідно з опитуванням аналітиків Bloomberg, реальна заробітна плата, ймовірно, впала в грудні найшвидшими темпами за останні п'ять місяців.
"Роздрібна торгівля - один із секторів економіки, який найбільше постраждав минулого року", - зазначила економіст компанії "Фінам" Ольга Бєлєнька.
Після ознак споживчого пожвавлення в січні, оцінки номінальних витрат показали уповільнення, а потім і падіння в останні тижні. На думку Бєлєнької, роздрібна торгівля минулого року зазнала найсильнішого скорочення з 2015 року, знизившись на 6,7% в реальному вимірі.
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