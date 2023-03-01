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АНАЛІТИКА

В уряді Росії поскаржилися на нестачу 200 тисяч будівельників після оголошення мобілізації Путіним

 


Дефіцит кадрів у будівельній галузі Росії зараз становить близько 200 тисяч осіб, ще 90 тисяч працівників не вистачає у російському ЖКГ.

Про це заявила керівник кадрового центру Міністерства будівництва РФ Олена Сенкевіч, пише російська редакція Forbes.

"Можно сказати, що цифра максимально наближена до дійсності", - констатувала Сенкевіч.

Лише у Хабаровському краї не вистачає близько 3500 робітників у будівельній галузі, але кількість вакансій "в багато разів" перевищує число безробітних в краї, розповів заступник голови уряду краю з питань будівництва Керім Сунгуров. Всього в будівельній сфері в регіоні працюють близько 45 тисяч осіб.

Експерт практики "Будівництво і розвиток" російського кадрового агентства "Візаві Консалт" Наталія Трубчанінова раніше зазначала, що дефіцит працівників у будівельній галузі ще у листопаді минулого року перевищувала 12-15%. На нестачу робітників вплинула оголошена у Росії мобілізація, зазначив гендиректор аналітичної компанії Sherpa Group Олександр Галактіонов.

Як повідомлялося, раніше у Центробанку Росії визнали, що через часткову мобілізацію, оголошену президентом РФ Владіміром Путіним, у багатьох галузях посилюється нестача робочої сили.

Зокрема, російська промисловість внаслідок проведення мобілізації зіткнулася з рекордним за останні 30 років браком кадрів, підрахували експерти російського Інституту економічної політики ім. Є. Т. Гайдара.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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