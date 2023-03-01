ЄС зосередиться на зміцненні вже чинних санкцій замість ухвалення нових

Брюссель зміщує акценти з ухвалення нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання і зміцнення вже чинних.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico.

Новий підхід зумовлений насамперед тиском з боку столиць країн ЄС (за винятком країн Балтії та Польщі), які стверджують, що для нових санкцій проти режиму Владіміра Путіна більше немає місця.

Дипломати з десятка великих і малих країн ЄС стверджують, що санкції проти будь-яких секторів, що залишилися, вдарили б по блоку більше, ніж по Росії.

Вони вказують на добрива, необхідні для стримування світових цін на продовольство, рідкоземельні елементи, що використовуються європейською автомобільною промисловістю, радіоактивні ізотопи, що використовуються фармацевтичними компаніями, збагачені уранові стрижні, що використовуються низкою центральних і східних атомних електростанцій, та іншу важливу сировину, таку як титан, що використовується літакобудівниками.

ЄС вже ухвалив 10 пакетів санкцій, але попри це, наприклад, російський авіаперевізник "Аерофлот" продовжує літати попри заборону на поставку запчастин - на тлі повідомлень про те, що його літаки ремонтуються і обслуговуються в Туреччині. Тим часом російська оборонна промисловість замінила санкційні деталі товарами подвійного призначення і переробленими споживчими товарами.

Саме тут йдеться про дотримання санкцій: столиці ЄС закликають Брюссель зосередитися на забезпеченні дотримання чинних санкцій.

"Минулий рік продемонстрував рішучість ЄС і наших партнерів відстоювати те, що правильно, незважаючи на ціну. Але він також показав, що в деяких аспектах ми потребуємо структурних змін. Швидке прийняття 10 пакетів санкцій стало величезним досягненням. Тепер моя роль полягає в тому, щоб забезпечити їхнє ефективне застосування, а не обхід через треті країни", - сказав спеціальний посланник ЄС з питань імплементації санкцій Девід О'Салліван.

Він повідомив, що вже контактує з країнами, які Росія може використовувати для обходу санкцій. "Співпраця і діалог з третіми країнами, які можуть бути використані як платформа для обходу санкцій, є життєво важливими. Я вже розпочав свою роботу з візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів разом із моїми колегами з США та Великої Британії. Подальші візити ще попереду", - сказав він.

Наступний раунд переговорів ЄС щодо санкцій може не бути гармонійним, оскільки багато лазівок створено самою Європою. Угорщина та Словаччина, зокрема, домоглися винятку, щоб продовжувати купувати російську трубопровідну нафту для її переробки, що, на думку дипломатів інших країн, надає їм несправедливу перевагу над іншими країнами ЄС.

"Ми подивимося, що можна і потрібно зробити - в тому числі для збереження рівних правил гри в Європейському Союзі", - сказав О'Салліван.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що мікросхеми, які виготовляють нідерландські компанії, все ще потрапляють до Росії та використовуються у військовій техніці, незважаючи на запроваджені проти неї санкції - це відбувається, серед іншого, за допомогою посередників з Азії.