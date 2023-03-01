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АНАЛІТИКА

Канада забороняє використовувати TikTok на смартфонах державних службовців через «ризик для конфіденційності та безпеки»

 

Державних службовців Канади, які використовують смартфони та інші мобільні пристрої, просять видалити TikTok до 28 лютого. В офіційній заяві уряду Канади йдеться про те, що застосунок соціальної мережі «представляє неприйнятний рівень ризику для конфіденційності та безпеки».

«Рішення видалити та заблокувати TikTok з державних мобільних пристроїв приймається як запобіжний засіб, особливо з урахуванням побоювань щодо правового режиму, що регулює інформацію, що збирається з мобільних пристроїв, і відповідає підходу наших міжнародних партнерів. На мобільному пристрої методи збору даних TikTok забезпечують значний доступ до вмісту телефону», - йдеться у заяві, зробленій головою Ради казначейства Моною Фортьє.

Фортьє додала, що немає жодних ознак того, що застосунок TikTok скомпрометував будь-яку приватну інформацію Канади. Водночас вона наполегливо рекомендувала населенню Канади загалом «самостійно зробити усвідомлений вибір, перш ніж вирішувати, які інструменти використовувати».

Своєю чергою, представник TikTok Canada заявив, що компанія «розчарована» цим рішенням, а уряд не зробив жодних дій, щоб зв'язатися з TikTok заздалегідь.

Зазначимо, це не перший випадок обмеження використання TikTok на пристроях співробітників урядових органів. Минулого тижня Єврокомісія наказала співробітникам видалити TikTok зі своїх телефонів до 15 березня. Наприкінці минулого року Палаті представників США заборонили використовувати TikTok на офіційних пристроях.

За матеріалами: ITC.ua
 

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