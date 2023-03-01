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У Туреччині винесли перший вирок за законом про фейки
10:47 01.03.2023 |
Суд східної турецької провінції Бітліс у вівторок засудив до 10 місяців ув'язнення місцевого журналіста Сінана Айгула відповідно до нового закону по боротьбі з дезінформацією, який правозахисники критикують як обмеження свободи слова.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Айгуля затримали в грудні 2022 року після його допису у Twitter про те, що 14-річна дівчинка з Бітлісу нібито зазнала сексуального насильства з боку чоловіків, зокрема поліцейських і солдатів.
Журналіст пізніше спростував історію, коли отримав відповідне запевнення від губернатора провінції, та перепросив за те, що опублікував історію, не отримавши підтвердження від влади.
Тим не менш, правоохоронці арештували Айгуля, а пізніше суд Бітлісу постановив взяти Айгуля під варту до початку судового процесу. Суд вирішив, що дії журналіста можуть призвести до страху та паніки серед населення та порушити мир у країні, враховуючи розмір його аудиторії у Twitter.
У суді журналіст наголошував, що він виправив свою помилку після розмови з владою, видалив початковий твіт і не збирався вчиняти злочин.
Попри це, на першому слуханні справи місцевий суд засудив Айгуля до 10 місяців ув'язнення, постановивши, що він поширював оманливу інформацію, яка могла призвести до страху і паніки серед населення. Журналіст залишатиметься на волі в очікуванні апеляції на вирок.
Рішення суду було ухвалене через чотири місяці після того, як парламент ухвалив "закон про дезінформацію", який, за словами влади Туреччини, захистить громадськість від поширення неправдивої або оманливої інформації.
Закон передбачає тюремне ув'язнення терміном до трьох років для тих, хто поширює неправдиву або оманливу інформацію. Турецькі опозиційні партії та критики заявили, що влада може зловживати цим законом, щоб придушити голоси дисидентів.
Згідно зі звітом Комітету захисту журналістів, оприлюдненим у грудні 2022 року, Туреччина входить до числа країн, де найбільше ув'язнюють журналістів. Кількість журналістів за ґратами в Туреччині зросла з 18 у 2021 році до 40 у 2022 році, і ця цифра є найвищою у світі після Ірану, Китаю та М'янми, повідомляє КЗЖ.
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