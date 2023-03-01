Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Туреччині винесли перший вирок за законом про фейки

 

Суд східної турецької провінції Бітліс у вівторок засудив до 10 місяців ув'язнення місцевого журналіста Сінана Айгула відповідно до нового закону по боротьбі з дезінформацією, який правозахисники критикують як обмеження свободи слова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Айгуля затримали в грудні 2022 року після його допису у Twitter про те, що 14-річна дівчинка з Бітлісу нібито зазнала сексуального насильства з боку чоловіків, зокрема поліцейських і солдатів.

Журналіст пізніше спростував історію, коли отримав відповідне запевнення від губернатора провінції, та перепросив за те, що опублікував історію, не отримавши підтвердження від влади.

Тим не менш, правоохоронці арештували Айгуля, а пізніше суд Бітлісу постановив взяти Айгуля під варту до початку судового процесу. Суд вирішив, що дії журналіста можуть призвести до страху та паніки серед населення та порушити мир у країні, враховуючи розмір його аудиторії у Twitter.

У суді журналіст наголошував, що він виправив свою помилку після розмови з владою, видалив початковий твіт і не збирався вчиняти злочин.

Попри це, на першому слуханні справи місцевий суд засудив Айгуля до 10 місяців ув'язнення, постановивши, що він поширював оманливу інформацію, яка могла призвести до страху і паніки серед населення. Журналіст залишатиметься на волі в очікуванні апеляції на вирок.

Рішення суду було ухвалене через чотири місяці після того, як парламент ухвалив "закон про дезінформацію", який, за словами влади Туреччини, захистить громадськість від поширення неправдивої або оманливої інформації.

Закон передбачає тюремне ув'язнення терміном до трьох років для тих, хто поширює неправдиву або оманливу інформацію. Турецькі опозиційні партії та критики заявили, що влада може зловживати цим законом, щоб придушити голоси дисидентів.

Згідно зі звітом Комітету захисту журналістів, оприлюдненим у грудні 2022 року, Туреччина входить до числа країн, де найбільше ув'язнюють журналістів. Кількість журналістів за ґратами в Туреччині зросла з 18 у 2021 році до 40 у 2022 році, і ця цифра є найвищою у світі після Ірану, Китаю та М'янми, повідомляє КЗЖ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8231
  0,2121
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2458  0,17 0,44 39,2284  0,09 0,24
EUR 40,0565  0,24 0,59 41,2516  0,16 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес