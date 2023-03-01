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АНАЛІТИКА

ФБР назвало причиною COVID витік із китайської лабораторії

 

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США "вже досить давно" вважає, що причиною пандемії COVID-19, "швидше за все", став витік з лабораторії в китайському місті Ухань, заявив директор ФБР Крістофер Рей в інтерв'ю Fox News у середу, 1 березня.

"ФБР вже давно оцінює, що походження пандемії, швидше за все, пов'язане з потенційним лабораторним інцидентом в Ухані", - сказав він. Як зазначає телеканал CNN, це перша публічна заява Рея про розслідування ФБР щодо лабораторного походження коронавірусу.

"Я просто зауважу, що китайський уряд, як мені здається, робить все можливе, щоб спробувати перешкодити і заплутати роботу. Роботу, яку виконує наш уряд США та близькі іноземні партнери. І це прикро для всіх", - додав директор ФБР.

Думки відомств США щодо походження вірусу

Заява Рея пролунала за кілька днів після виходу матеріалу газети The Wall Street Journal (WSJ), у якому видання посилалося на доповідь міністерства енергетики США. У ньому відомство повідомило, що пандемія COVID-19 мала лабораторне походження. Міненерго стало другим федеральним відомством США слідом за ФБР, яке тепер дотримується версії про лабораторний витік вірусу, пише WSJ. Ще чотири розвідувальні агентства вважають, що вірус виник природним шляхом, а два не визначилися, зокрема Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), уточнює газета.

Представниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, коментуючи матеріал WSJ, закликала припинити дискредитувати Пекін та політизувати питання походження коронавірусу.

У серпні 2021 року розвідка США опублікувала звіт про вивчення походження коронавірусу. Згідно з ним, розвідувальна спільнота виключила версію, що Китай розробляв SARS-CoV-2 як біологічну зброю, але не дійшла єдиної думки про походження вірусу.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Китай
 

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