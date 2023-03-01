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АНАЛІТИКА

США перекинули в Європу «літак судного дня»

США перекинули в Європу «літак судного дня»

 

В Європі 28 лютого приземлився літак E-6B Mercury, який має статус "повітряного командного пункту" Стратегічного командування ЗС США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter командування військ Сполучених Штатів у Європі.

"Літак E-6B Mercury ВМС США прибув до Ісландії, виконуючи операції у зоні відповідальності Європейського командування ЗС США", - вказали американські службовці.

Зазначається також, що екіпаж зустрівся з послом Сполучених Штатів у Ісландії Керрін Патман та ншими членами дипломатичної та військової спільноти.

Що відомо про E-6B

E-6B Mercury - це американський військовий стратегічний літак управління і зв'язку, а також повітряний командний пункт ВМС США. Його ще називають "літаком судного дня".

Він призначений для зв'язку зі стратегічними атомними ракетними крейсерами, які є носіями міжконтинентальних балістичних ракет. Мовиться про підводні човни класу Ohio.

На борту кожної субмарини може перебувати до 24 ракет Trident II D5, що здатні нести ядерні боєголовки.

E-6B Mercury є модифікацією пасажирського лайнера Boeing 707-320. Він може розвивати швидкість 981 км/год за крейсерської швидкості 842 км/год і здатний підійматися на висоту до 12,8 км. Практична дальність становить - 11 760 км.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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